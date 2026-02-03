Stephanie Vaquer retine ante Raquel Rodríguez, pero Liv Morgan la tiene en la mira

Stephanie Vaquer puso en juego el Campeonato Mundial de Mujeres ante Raquel Rodriguez en un combate sin reglas, el cual fue una prueba muy dura.

La texana tomó la ventaja desde el inicio con corner spears y un suplex apoyado en la cuerda superior. La campeona respondió con valentía, incluso sacando una mesa para elevar la violencia del enfrentamiento.

Raquel centró su castigo en el tobillo izquierdo de la chilena, utilizando cadenas, escaleras metálicas y todo tipo de armas para debilitarla. A pesar del daño, Vaquer se negó a rendirse y encontró espacios para contraatacar.

El combate escaló todavía más cuando ambas intercambiaron movimientos sobre sillas y escaleras. Stephanie conectó un Devil’s Kiss sobre una silla metálica y repitió el castigo sobre las escaleras, desatando la ovación del público que pedía más.

► Momentos claves

La recta final estuvo marcada por las interferencias. Liv Morgan apareció para ayudar a Raquel, mientras Roxanne Perez también intentó involucrarse. Vaquer neutralizó a ambas, enviando a Perez contra una mesa con un headbutt que dejó el camino libre para el desenlace.

En la parte superior del esquinero, Rodriguez buscó una Texana Bomb, pero la campeona revirtió con unas pinzas que la lanzó sobre la mesa. Sin perder tiempo, “La Primera” voló con un Sky Twister Press para sellar la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

La celebración fue breve. Liv Morgan atacó a la campeona con un ObLIVion y posó con el título sobre su cuerpo, enviando un mensaje directo, pues como ganadora del Royal Rumble podría retarla por el cetro.