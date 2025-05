Stephanie Vaquer: ¿Puede desplazar a Rhea Ripley como la predilecta de WWE?

Cuando hablamos de talentos que revolucionaron la industria en este 2025, puede faltar cualquier nombre pero nunca el de Stephanie Vaquer. Chilena de nacimiento, mexicana en su formación como luchadora y norteamericana en la consolidación como tal, es cuanto menos increíble y digno de hacer mención cómo recalar bajo los focos de la WWE puede hacer toda la diferencia del mundo. «La Primera» ya deslumbraba en el Consejo y Japón, incluso en su fugaz paso por All Elite Wrestling, pero ahora que se puede llamar una Superestrella, su rostro se repite en todas las pantallas de los fans alrededor del mundo.

El orgullo latinoamericano —y especialmente chileno—que milita hoy en NXT ya emana vibras de estrella cuando apenas contamos sus apariciones en las marcas principales con una mano. Es impecable el trabajo in ring que domina, motivo de envidia para cualquier luchadora. Un arsenal pocas veces visto para una mujer en tierras estadounidenses… Ni que hablar en la compañía en cuestión. En carisma podemos contar una historia muy similar. Y aun en su calidad de recién llegada, la única casilla que le falta tildar es la de las promos, y vaya si ha mejorado en la adaptación al idioma en estos meses. A este ritmo, no es arriesgado pensar que más pronto que tarde ya lo habrá dominado también.

► Stephanie Vaquer, ¿la predilecta de WWE?

Los mexicanos lo saben bien: Vaquer conoce lo que es representar a una división femenil. En el Consejo Mundial de Lucha Libre llevó a cabo la tarea y la hizo de maravillas. Sucediendo a Dark Angel, pudo incluso superarla si lo medimos estrictamente en logros: ganó todos los Campeonatos. El enorme cuerpo de trabajo que gestó sirvió para captar la atención de Triple H y Shawn Michaels, que fueron a buscarla… Aunque vale subrayar que al principio, a lo mejor sin tanta pasión:

«Fui a Toronto a hablar sobre mi contrato con WWE y estando allí me llama AEW y me dice ‘sabemos que estás en Toronto, no firmes'», contó la amazona a Rock & Pop Chile. «Me llamó el Consejo preguntando qué iba a solucionar, porque seguía siendo su Campeona. WWE era mi sueño de pequeñita pero al mismo tiempo ya estaba grande y tenía que valerme por mí misma. Le di mucha, mucha vuelta al tema y no sabía qué hacer. WWE me llamó y les dije la verdad, que AEW me había ofrecido tanto dinero. Me contestaron que no podían pagarme eso y me desearon suerte. En ese momento lloré y llamé a mi padre, que es el que me ayuda a tomar las grandes decisiones, y él me dijo, ‘¿Está llorando por tanta plata, hija? Siga su corazón, que usted va a saber’. Y entonces ya lo supe. Luego me llamó Shawn Michaels y terminó de convencerme».

Es interesante entrar en la ucronía y jugar al juego de la realidad alternativa, una donde la Stephanie Vaquer de mediados de 2024 opta la ruta más redituable económicamente y firma con All Elite Wrestling. Proponemos: ¿En qué lugar estaría hoy? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Igual?

Desde luego que es un hecho incomprobable, pero si permanecemos en la consigna de jugar el juego, reiteramos, lo más seguro es que hubiese tenido un impacto considerable en la empresa de Tony Khan también. Es difícil pasar por alto su talento y en consecuencia, especialmente después de los grandes enfrentamientos contra Mercedes Moné, se podría esperar que estuviese a un nivel de cartel similar al de la ex Sasha Banks. Sin mayor esfuerzo la imaginamos destronando a Toni Storm, por ejemplo… Pero la verdadera pregunta es otra: ¿Le hubiese ido mejor cogiendo el camino alternativo?

A nuestro modo de ver, no. En verdad todo es siempre relativo y está sujeto a las aspiraciones de cada cual, pero tratándose del sueño de una vida (lo cual quedó en evidencia después de resignar tanto dinero), la respuesta es muy sencilla. A lo que vamos es que la diferencia de exposición resulta abismal a favor de la WWE; allí podrá ser la estrella que jamás alcanzaría a ser en AEW. Y por más que las cifras a las cuales accedió sean inferiores a las que hubiese percibido en Jacksonville, lo suyo ha sido una inversión: en cuanto le ofrezcan un contrato en el roster principal, el cual está al caer, podrá recuperar lo perdido.

¡Es hora de ESCOGER a tu Superestrella favorita y DESCUBRIR el regalo 🎁 al que te conduce! ¿Quieres probar? 👇

A esta altura, WWE ya sabe con quién está lidiando y se lo pensará una y mil veces antes de extenderle un salario insignificante.

Y es que, a nuestro modo de ver, Vaquer tiene potencial para ser una, por no decir la máxima luchadora del elenco. Citando al Editor en Jefe de SÚPER LUCHAS, Ernesto Ocampo: «Habla suficiente inglés y tiene más carisma que todas las mujeres del elenco de NXT juntas. Como luchadora, comparándola con todas las de WWE y NXT, sólo está por debajo de Iyo Sky. Va a ser más grande que Rhea Ripley. Ripley no es estrella por su calidad como luchadora, sino por su personaje».

Resumiendo entonces, ¿tiene «La Primera» posibilidades de ser la nueva cara femenil de WWE? La futurología no es nuestro fuerte, mas sí podemos analizar los ingredientes que están sobre la mesa, y bajo este concepto estamos en condiciones de opinar que no hay ninguno que le falte para cocinar esa receta. Es así de buena y si hoy dependiéramos de una definición, arrojaríamos la siguiente: no tiene techo. Mínimamente, podemos esperar de ella que figure pronto en el mix de las Ripley, las Morgan, las Belair, las Stratton o las Charlotte. El futuro lo dirá. Mientras tanto, el fanático seguirá disfrutando.