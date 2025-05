Stephanie Vaquer pasa oficialmente a WWE RAW

Solo 48 horas después de una defensa exitosa en WWE Battleground ante Jordynne Grace, Stephanie Vaquer volvió a poner en juego su Campeonato Femenil NXT frente a Jacy Jayne, y cuando parecía que «La Primera» tenía todo bajo control tras aplicar su Devil’s Kiss, Fallon Henley interfirió y le dio la apertura a su compañera para que sorpresivamente consiguiera la cuenta de tres y se coronara como la nueva monarca, en una situación que sorprendió a todo el mundo, y los rumores de una posible llegada al elenco principal empezaron a surgir.

► Stephanie Vaquer buscará su pase a Money in the Bank

Precisamente, surgieron informes que situaban a Stephanie Vaquer en Monday Night Raw luego de Worlds Collide, donde tiene una lucha por equipos programada junto a Lola Vice contra las estrellas de AAA, Dalys y Chik Tormenta. Sin embargo, este viernes surgió un giro inesperado de eventos.

Adam Pearce, Gerente General de RAW, dio la noticia el 30 de mayo de 2025, confirmando que Vaquer hará su primera aparición en Monday Night Raw. El video fue publicado por WWE y el anuncio llega pocos días después de la sorprendente derrota de Vaquer ante Jacy Jayne por el Campeonato Femenil NXT el pasado martes. Pearce reveló que «La Primera» verá acción en la triple amenaza clasificatoria para Money in the Bank contra Ivy Nile y Liv Morgan.

«Tras una larga negociación, me enorgullece anunciar a la nueva integrante del elenco de Monday Night Raw, Stephanie Vaquer. Estará en vivo desde Tulsa este lunes en la clasificatoria de Money in the Bank contra Ivy Nile y Liv Morgan. Se está lanzando de cabeza. Stephanie, estamos encantados de tenerte en Raw y emocionados por tu futuro. Bienvenida, bienvenida, bienvenida».

La ganadora de esta triple amenaza se unirá a Naomi, Alexa Bliss, Roxanne Pérez, Giulia y Rhea Ripley en la lucha de escaleras, buscando el codiciado maletín que le garantizará una oportunidad titular en el futuro.