Stephanie Vaquer: «NXT tiene la mejor división femenil»

Stephanie Vaquer, se ha convertido en una campeona en ascenso meteórico en NXT, pues en menos de medio año se convirtió en doble campeona de la marca al vencer a Giulia en un duelo de campeona contra campeona, lo que la puso en lo más alto de la división femenil.

Y precisamente, la chilena reconoce que no solo su amiga y rival es buena, sino que NXT toda la división es bastante competitiva y que tiene los mejores elementos que puede ofrecer la lucha libre mundial.

«Es la mejor división femenina del mundo. Todas son atléticas y tienen un estilo propio. Me ha costado mucho estar en la cima porque he enfrentado rivales muy difíciles,» afirmó Stephanie Vaquer, quien continúa haciendo historia al ser la primera nacida en Latinoamérica en ostentar simultáneamente el Campeonato de NXT y el Campeonato Norteamericano.

► Stephanie Vaquer cumple un sueño en WWE

Vaquer no oculta su felicidad al hablar sobre el momento que está viviendo en WWE, pues de haber trabajado duro para comprar una entrada cuando la empresa visitó Chile, a poder ser campeona en NXT, todo parece ser un sueño que se está convirtiendo en realidad.

«Estoy feliz y agradecida, cumpliendo mi sueño,» expresó con emoción. «Después de tantos años de esfuerzo, todo este éxito me tiene muy contenta. Me ha llenado el corazón y me ha dado motivación para seguir enfrentando más retos.»

► La primera defensa exitosa de Stephanie Vaquer

El pasado 18 de marzo, Vaquer tuvo su primera defensa de ambos cinturones en dos combates exigentes ante Jaida Parker y Fallon Henley, que la dejaron bastante afectada físicamente. «Tuve dos luchas, defendí los dos cinturones y de verdad que mi cuerpo todavía lo resiente. Fueron batallas muy difíciles porque todas son excelentes rivales.»

Esos combates le abrieron la puerta a nuevas rivales, quienes de inmediato apuntaron hacia ella con el deseo de convertirse en campeonas por lo que parece que el grupo completo de Fatal Influence y Jordynne Grace, tienen en la mira a la chilena.

► Stephanie Vaquer se mantiene creciendo en WWE

Aunque actualmente su atención está centrada en NXT, Stephanie Vaquer tiene grandes ambiciones para el futuro. No descarta dar el salto a RAW o SmackDown y continuar sumando logros en su carrera. «Para mí, WWE es una marca en general. Elegí estar en NXT y ha sido la mejor elección de mi vida. Estoy trabajando duro para ser la mejor. Si eso me lleva a otra marca, a otro cinturón o a un evento grande, bienvenido sea.»