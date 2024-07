Stephanie Vaquer no se fue por la puerta grande

Forbidden Door, el pague por ver de AEW fue la vitrina donde la WWE se dio cuenta de que la chilena, Stephanie Vaquer, conecta con la afición estadounidense.

Para el que no lo sepa, así funciona el mercado de fichajes en la lucha libre: todas las compañías ven a su competencia para ver a quien pueden firmar.

Llegó así la desvinculación de Vaquer de la compañía mexicana de lucha libre más antigua, aún en funcionamiento.

Entonces inició el efecto dominó: Vaquer fue despojada del Campeonato de Parejas Femenil CMLL y el Campeonato Femenil CMLL.

Lo anterior porque ella les dijo que no podría participar en FantasticaMania.

Luego, se dejó caer el anuncio oficial.

Shawn Michaels, le dio la bienvenida a Vaquer a NXT.

Tal parece que su traspaso de una compañía a otra no fue miel sobre hojuelas.

Hablando en «Wrestling Observer Radio», Dave Meltzer contó el tras bambalinas del fichaje de Vaquer.

«Cuando ella les dijo a CMLL, básicamente le pidieron y dijeron que no se interpondrían en su camino ni nada por el estilo, si quería irse podía hacerlo, pero que hiciera las cosas de la manera correcta.

«Ella tenía los títulos de parejas en CMLL, tenía el título individual de CMLL, y básicamente debía ir a San José, donde había sido anunciada durante meses, y perderlo ahí, también el título de parejas, harían una despedida.

«Y la sensación era que esperaban eso de ella y básicamente le dijeron: ‘mira, ellos, WWE, te quieren y puede que no quieran que hagas eso, pero aún no has firmado, así que puedes decirles que quieres hacerlo de la manera correcta’.

Luego, el lunes, cuando firmó, les dijo que el martes, que fue anoche en Guadalajara (9 de julio), era su última noche, y que no vendría a la Arena México el viernes, no haría ninguna de las fechas—tiene fechas por todo el mundo. La idea era ir a San José y dejar el título y no lo hizo—. CMLL estaba muy molesta por lo que pasó, y también porque nunca habían sido tratados de esta manera por WWE«.