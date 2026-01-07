Stephanie Vaquer lesionada: ¿Cuánto tiempo estará fuera?

Como lo vimos y lo reportamos ayer en SÚPER LUCHAS, resultó Stephanie Vaquer lesionada. Primero, vimos a la Campeona Mundial caminando tras bambalinas con una bota en su pie.

Luego, la chilena fue entrevistada por Jackie Redmond en el ring y Stephanie dijo que el 2025 fue increíble y grandioso para ella, que ahora tenía cuatro títulos en WWE en su palmarés, debutó en Raw en 2025 y en el PPV Evolution.

► Stephanie Vaquer lesionada en WWE Raw y ya hay actualización

Luego, Stephanie recordó que se convirtió en Campeona Mundial y dijo que quería agradecer a todos por creer en ella. De la nada, Raquel apareció para puñetearla por la espalda y arrojar su pie lesionado contra la lona. Raquel luego conectó una Texana Bomb a Stephanie y metió una silla al ring. Raquel le pisoteó el tobillo a Vaquer. Raquel quería reforzar el ataque y puso el tobillo sobre la silla, pero el Gerente General de Raw, Adam Pearce, logró arrojar la silla fuera del ring.

Pues bien, según reportó Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, Stephanie Vaquer sí está un poco lesionada, el tobillo izquierdo está lesionado, pero lo que se reporta es que «no está lesionada al punto de tener que tomarse mucho tiempo fuera de los cuadriláteros».

Sean Ross Sapp de Fightful Select también dijo que la lesión de Vaquer es real. Estas fueron sus palabras:

“Es una lesión real. Me acaban de informar que la lesión es legítima, aunque no conozco todavía qué tan grave es.

«El hecho de que Vaquer esté usando una bota ortopédica —y no un yeso completo— y que aún participe en algunos segmentos físicos en Raw es una buena señal. WWE podría potencialmente extender su reinado durante el próximo Royal Rumble e incluso hasta Elimination Chamber si su condición mejora.

«Que esté usando una bota ortopédica en lugar de un yeso, y que aún esté realizando algo de actividad física, al menos es algo optimista. Como defendió el título la semana pasada, si la lesión no es tan seria, puedes ganar unas seis o siete semanas. Probablemente, puedas extenderlo hasta Chamber, considerando que el Royal Rumble ya se acerca”.