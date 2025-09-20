Stephanie Vaquer: “Haré historia en Wrestlepalooza»

Stephanie Vaquer tendrá la lucha más importante de su carrera en Wrestlepalooza cuando desafíe a IYO SKY por el Campeonato Mundial Femenil de la WWE. A falta de horas para el evento, «La Primera» expresa sus sensaciones.
► En palabras de Stephanie Vaquer
Sean Ross Sap: ¡Hola, Stephanie! Ha sido un año increíble para ti, desde Forbidden Door hasta firmar con NXT y llegar a Indianápolis. ¿Cómo te sientes?
Stephanie Vaquer: Gracias. Ha sido un año loco, realmente increíble.
Sean Ross Sap: Se suponía que ibas a luchar en Clash in Paris, pero no se dio. ¿Cómo fue esa montaña rusa de emociones?
Stephanie Vaquer: Sí, al principio estaba muy triste, pero ahora pienso que pasó por una razón. Voy a hacer historia en WrestlePalooa. Estoy emocionada y nerviosa a la vez. Será un gran combate contra Iyo Sky.
Sean Ross Sap: Llegaste directamente desde NXT y el público ya te conocía y te apoyaba. ¿Cómo fue eso?
Stephanie Vaquer: Me sorprendió mucho. Solo llevo un año en WWE, y sentir el apoyo de la gente, que reconozca mi carrera y mi esfuerzo en el ring, es increíble. Me motiva cada día.
Sean Ross Sap: Hablando de tu música de entrada, tuviste que luchar para mantenerla de NXT. Si pudieras elegir cualquier canción del mundo, ¿cuál sería?
Stephanie Vaquer: No sé… creo que mi música actual es perfecta para mí. La siento totalmente mía y me representa.
Sean Ross Sap: ¿Cuál ha sido el golpe más fuerte que has recibido en el ring?
Stephanie Vaquer: No estoy segura… es difícil decirlo. Tengo mis límites, pero no sabría elegir uno específico.
Sean Ross Sap: Tu movimiento Double Devil’s Kiss se ha hecho muy popular. ¿Qué se siente que otros luchadores lo imiten?
Stephanie Vaquer: Me encanta. En NXT con Rhea fue increíble. Me siento feliz de que mi movimiento cause impacto.
Sean Ross Sap: ¿Cómo ha sido tu adaptación a vivir en Estados Unidos?
Stephanie Vaquer: Ha sido difícil. Todo es nuevo, el cambio de vida, la distancia de mi familia, el idioma… pero aprendo cada día y mucha gente me ayuda.
Sean Ross Sap: ¿Y cómo te sientes ahora en tu carrera?
Stephanie Vaquer: Ahora disfruto mucho mi carrera. Estoy feliz porque WWE me apoya, es como mi familia, y la gente me ayuda todos los días. Ha sido difícil, pero estoy muy contenta.
