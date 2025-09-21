Stephanie Vaquer es la nueva Campeona Mundial de la WWE después de derrotar a IYO SKY en Wrestlepalooza. ¿Qué dijo «La Primera» al terminar el evento?
► Stephanie Vaquer habla como nueva Campeona Mundial
Peter Rosenberg: Stephanie, eres la nueva campeona mundial femenina. Has logrado muchas cosas en este negocio. ¿Cómo se siente este momento?
Stephanie Vaquer: Oh Dios mío… no tengo palabras. Siento muchas cosas al mismo tiempo. Estoy muy feliz, me siento bendecida.
Peter Rosenberg: Tuviste ese momento con tu papá, le entregaste el título. Cuéntame qué sentiste.
Stephanie Vaquer: Es el sueño de mi vida. Soñé con esto todos los días durante los últimos 15 años. Para mí, lo más grande fue cumplir este sueño con mi papá, que por primera vez me vio en vivo en una lucha… e hice historia hoy.
Peter Rosenberg: ¿Primera vez que te veía en WWE?
Stephanie Vaquer: No, primera vez que me veía luchar. Nunca antes me había visto en un show. Es la primera vez en su vida.
“They call us dreamers, but we’re the ones who don’t sleep”
Soñé con esto toda mi vida. Hoy me convierto en la Campeona Mundial de WWE, la primera 👆🏻 mujer latinoamericana en lograrlo.
Gracias a todos los que han creído en mí ❤️#Wrestlepalooza #Cuecapalooza pic.twitter.com/TIGL9v7pUN
— Stephanie Vaquer (@Steph_Vaquer) September 21, 2025
Peter Rosenberg: ¡Guau! Y además en su cumpleaños.
Stephanie Vaquer: ¡Sí! Hoy es su cumpleaños.
Peter Rosenberg: Has tenido muchos momentos alrededor del mundo, pero este es muy especial. ¿Se siente real estar aquí, en ESPN, celebrando esto?
Stephanie Vaquer: Todavía no lo siento real. Siento que es un sueño… y me encanta, porque es mi sueño. Ahora solo quiero disfrutarlo.
Peter Rosenberg: ¿Qué puedes decir de tu oponente, Iyo Sky?
Stephanie Vaquer: Es una de las mejores del mundo. Y para mí eso lo hace aún más especial, porque no solo hice historia con mi familia, en WWE, en ESPN y en el primer WrestlePalooza, sino que además fue un gran combate contra una gran rival.
