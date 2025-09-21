► Stephanie Vaquer habla como nueva Campeona Mundial

Stephanie Vaquer es la nueva Campeona Mundial de la WWE después de derrotar a IYO SKY en Wrestlepalooza. ¿Qué dijo «La Primera» al terminar el evento?

Peter Rosenberg: Stephanie, eres la nueva campeona mundial femenina. Has logrado muchas cosas en este negocio. ¿Cómo se siente este momento?

Stephanie Vaquer: Oh Dios mío… no tengo palabras. Siento muchas cosas al mismo tiempo. Estoy muy feliz, me siento bendecida.

Peter Rosenberg: Tuviste ese momento con tu papá, le entregaste el título. Cuéntame qué sentiste.

Stephanie Vaquer: Es el sueño de mi vida. Soñé con esto todos los días durante los últimos 15 años. Para mí, lo más grande fue cumplir este sueño con mi papá, que por primera vez me vio en vivo en una lucha… e hice historia hoy.

Peter Rosenberg: ¿Primera vez que te veía en WWE?

Stephanie Vaquer: No, primera vez que me veía luchar. Nunca antes me había visto en un show. Es la primera vez en su vida.