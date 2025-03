Stephanie Vaquer: «¿Giulia y yo? Es el destino»

WWE volvió a juntar a Giulia y Stephanie Vaquer, la actual Campeona NXT y la presente Campeona de Norteamérica, respectivamente, quienes además se enfrentarán en Roadblock 2025.

«Arguably the biggest match in NXT history.» Stephanie Vaquer.

Giulia.

► Es el destino

Las dos guerreras ya se conocían de antes -por ejemplo, de compartir el cuadrilátero en STARDOM– y «La Primera» considera que las une el destino:

«Mi debut fue muy rápido», recuerda la oriunda de Chile con Denise Salcedo en Instinct Culture. «Debuté en México, lo cual fue increíble para mí porque lo hice ante un público al que estaba acostumbrada, un público que me hizo sentir en casa. Así que para mí fue realmente genial debutar ahí. Pero sí, la gente tenía muchas expectativas sobre ese debut, sobre la posibilidad de unirme a NXT. Estaban emocionados y esperando. Obviamente, todo toma su tiempo: el papeleo, la visa y todo lo que conlleva, ¿verdad? Pero todo salió bien y la gente me estaba esperando con gran expectación».

Vaquer hizo su debut en la televisión de NXT el 24 de septiembre, apareciendo vía satélite mientras Giulia y Roxanne Pérez estaban en el ring. «Estoy feliz, no solo por lograr el éxito, sino también por reencontrarme con mi amiga Giulia. Nuestras experiencias comenzaron casi al mismo tiempo, así que vivir esto con tu mejor amiga es una gran suerte, ¿no? Sí, sinceramente, eso fue una de las cosas que más me alegró, el hecho de que el destino nos volviera a unir, esta vez aquí en WWE. Ya nos habíamos enfrentado antes, ya nos conocíamos. Siempre tuvimos una buena amistad, buena química, y reencontrarnos aquí fue simplemente… genial. Realmente genial. Y creo que fue una de las cosas que más me hizo feliz cuando llegué. Ya no me sentí tan sola, ¿sabes? Porque es algo… bueno, es un mundo nuevo, ¿no? Conoces un poco de inglés, pero también está el tema del idioma».

