Stephanie Vaquer, Giulia y DELTA: la «Nueva Era de NXT»

Quemar puentes cuando dejas una empresa es una práctica poco recomendable, pues nunca sabes si próximamente necesitarás volver allí. Y de alguna manera, Stephanie Vaquer quemó puentes con el CMLL, con una salida de la empresa muy controversial hace apenas dos semanas. Pero Vaquer no piensa en ello, pues ciertamente, su futuro luce prometedor en WWE.

«La Primera» tendrá que pasar por NXT, si bien sus dos primeras luchas durante la reciente gira mexicana de la empresa pueden considerarse su debut sobre el «main roster». Y luce ilusionada con esta inminente nueva etapa, a juzgar por una reciente «Story» que compartió en su cuenta de Instagram, donde, en un fotomontaje, aparece junto a Giulia y la luchadora DELTA. y la frase «NXT New Era Is Coming» («Llega La Nueva Era de NXT»).

Ya conocíamos la firma de Giulia, pues WWE la hizo oficial meses atrás. Pero, ¿quién es DELTA?

Oriunda de Australia, se trata de la gladiadora más en boga de aquella escena. Pese a su relativa condición de novel, con una carrera iniciada en 2020, DELTA pronto fue vista como una nueva Rhea Ripley por su actitud, imagen y calidad entre las doce cuerdas, dejando grandes actuaciones en Riot City Wrestling y Melbourne City Wrestling y conquistando los principales títulos de esta promotoras locales.

Y decimos que supone un secreto muy mal guardado porque desde febrero ya se daba por hecha su llegada a WWE, cuando la empresa realizó «tryouts» en Australia durante el fin de semana de Elimination Chamber y DELTA, un mes después, anunció que disputaría su lucha de despedida en el evento Heavy Is The Crown de Riot City Wrestling, celebrado el pasado día 6. Asimismo, un par de semanas atrás, varios medios reportaron su firma, aunque ella evitó confirmar nada.

Hoy poco podrá negar DELTA. A menos, claro está, que las fuentes de Vaquer sean fraudulentas…

