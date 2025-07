Stephanie Vaquer extraña las reacciones de Booker T

Stephanie Vaquer está brillando con luz propia en WWE, primero en NXT y luego en el elenco principal, donde incluso ya tiene asegurada una oportunidad titular para Clash in Paris tras ganar una batalla campal en Evolution el pasado 13 de julio.

► El Devil’s Kiss se ha vuelto muy popular

Más allá del innegable talento que Stephanie Vaquer tiene en el ring, la chilena está gozando de gran popularidad, siendo una de las mejor recibidas por el público en cada presentación, quienes a su vez tienen la oportunidad de contar cada golpe de su Devil’s Kiss. Sin embargo, la luchadora aún extraña las alocadas reacciones que Booker T hacía en NXT cada vez que ejecutaba la referida maniobra.

En el reciente Raw Recap Show, Stephanie Vaquer habló sobre cuánto extraña a Booker T promocionando su movimiento en NXT, con su clásico «¡ah ah ah!» que se escuchaba después de cada impacto, aunque admitió que disfruta cada vez que los fanáticos cuentan cada golpe.

«Extraño mucho a Booker T. Extraño mucho… Amo a Booker T, y lo amo porque simplemente hizo ese ‘ah ah ah!’ y la gente realmente lo sintió. En NXT, el público siempre lo recordaba. Aquí en el elenco principal, la gente también lo recuerda. Me encanta».

«Sí, extraño mucho a Booker T. Me encanta cuando la gente empieza a decir ‘1-2-3’ cuando hago el movimiento, porque cuento regresivamente. Me encanta cuando Booker T decía ‘ah ah ah’, porque es una expresión diferente, y a la gente le encanta, así que a mí también me gusta.»