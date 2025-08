Stephanie Vaquer espera por Naomi y le advierte

Naomi se impuso a Iyo Sky y Rhea Ripley en la apertura del domingo de SummerSlam, reteniendo el Campeonato Mundial Femenil en una triple amenaza luego de un intenso combate, y ahora deberá prepararse para su siguiente desafío.

► Stephanie Vaquer se enfrentará a Naomi en Clash in Paris

Stephanie Vaquer se había ganado el derecho a un combate titular en Clash in Paris tras vencer en la batalla campal en Evolution a un puñado de Superestrellas; sin embargo, se había reservado la decisión respecto de a quién debía enfrentarse, hasta este domingo en el que apareció en un video publicado por la cuenta de X WWE en Español tras la victoria de Naomi. La Primera anunció (en una promo en español) que le hará frente a Naomi este 31 de agosto.

«Naomi, felicidades. Acabas de ganarte un pase libre al infierno, porque en París te enfrentarás a La Primera, y yo me convertiré en la nueva campeona».

Stephanie Vaquer y Naomi no se han enfrentado a nivel individual, pero sí lo ha hecho en combates por equipos, donde La Primera ha estado en el bando ganador, incluyendo el último combate que protagonizaron el pasado lunes en Monday Night Raw. Dicho esto, Naomi no tendrá mucho tiempo para festejar su primera defensa exitosa en SummerSlam porque la ex Campeona NXT ahora está al acecho y querrá destronarla en el país galo.

La Primera se ha convertido en una de las favoritas del público desde su llegada al elenco principal y tendrá ante sí la oportunidad más importante de su carrera, donde buscará el Campeonato Mundial por primera vez, a solo pocos meses de su llegada.