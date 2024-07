Stephanie Vaquer en WWE: la evidente necesidad de una alternativa

El tema de los presuntos contratos del CMLL daría para artículo propio, pero en cualquier caso, ayer se produjo una de las noticias del 2024. A primera hora de la tarde, Stephanie Vaquer anunció que dejaba de estar vinculada a la vetusta empresa, así como a NJPW.

Un movimiento que tuvo consecuencias inmediatas. Minutos después de dar la noticia, Vaquer quedó desposeída de los dos títulos que portaba en la casa mexicana (Campeonato Mundial Femenil y Campeonato Mundial Femenil de Parejas), si bien la gladiadora aclaró que decía adiós en «los mejores términos» y «por la puerta grande».

Todo, lógicamente, invitaba a pensar en su firma con WWE, dada la nula relación existente entre el otrora Imperio McMahon y el tándem CMLL-NJPW, y el diario RÉCORD dijo tener constancia de que «la Primera» se había unido al producto de Endeavor, mientras PWInsider reportaba lo propio.

Ante tal contexto, Shawn Michaels confirmó la llegada de Vaquer a WWE vía X (Twitter). Parece que la chilena deberá pasar primero por NXT.

Pero hubo consecuencias menos inmediatas. Además de truncarse su encuentro en Fantastica Mania USA, ahora me refiero a otras dos cancelaciones, que suponen un verdadero varapalo para la escena independiente.

Hace unos minutos, RevPro ha dado cuenta de lo previsible: Vaquer no aparecerá en su 12 aniversario, donde tenía programado luchar contra Dani Luna por el título femenil de la promotora inglesa. Mientras, se espera que corra la misma suerte su compromiso en Double Impact, el evento conjunto de RevPro y GWF (con participación también de wXw).

Stephanie Vaquer has withdrawn from her August tour with us.



Apologies for the late notice, we received news shortly before the story broke whilst dealing with a personal matter.



We will be working with our partners towards getting a suitable replacement. pic.twitter.com/EeNq93Jgts