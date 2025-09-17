De tantas veces que se ha dicho puede haber perdido importancia pero cuando una persona que ha logrado éxito profesional recomienda a otras no rendirse nunca se debe tomar en cuenta porque la perseverancia es un elemento esencial en ese triunfo que todos buscamos. Lo sabe bien Stephanie Vaquer. ¿Cómo si no se hubiera convertido en una de las más notorias Superestrellas WWE de la actualidad?

► En palabras de Stephanie Vaquer

Precisamente, durante una reciente entrevista con Chris Van Vliet en Insight, la luchadora recuerda sus difíciles comienzos en la lucha libre profesional:

“Cuando empecé en la lucha libre profesional, en mi segunda pelea me rompí la cara aquí y la nariz. Me dieron rodillazos en la cara, así que se me rompió la nariz y el hueso orbital. Estuve un año fuera para descansar. Fue un momento muy duro para mí, porque en ese tiempo vivía en México, no tenía familia allí, no tenía dinero y no podía trabajar. Trabajé en un restaurante y le pregunté al jefe si podía dormir en la cocina. Y él me dijo que sí. Dormí en la cocina casi seis meses, recuperándome y esperando a que mi hueso finalmente sanara para poder volver a entrenar. Fue una etapa muy dura de mi vida, la más difícil de mi vida. Después, mi sueño era ir a Japón. Y fui a Japón. Allí aprendí sobre el Kintsugi. El Kintsugi en Japón es cuando un plato se rompe y lo vuelven a unir con oro y plata. Para los japoneses eso significa que es más fuerte, más valioso, más especial, porque se rompió y volvió a formarse. Cuando conocí la historia del Kintsugi dije: ‘Ok, voy a hacer mi maquillaje así’, y recordé que literalmente me rompí la cara. Y entonces pensé que era algo de la cultura japonesa que podía añadir, porque aprendí muchas cosas en Japón. Realmente amo Japón.”