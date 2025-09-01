Stephanie Vaquer e IYO SKY se disputarán el Campeonato Mundial Femenil en Wrestlepalooza

En la más reciente edición de WWE RAW, el Gerente General Adam Pearce realizó un anuncio trascendental para la marca roja, pues buscará una nueva campeona femenil.

Tras la emotiva renuncia de Naomi al Campeonato Mundial Femenil debido a su embarazo, Pearce confirmó que Stephanie Vaquer, la contendiente número uno, se enfrentará a Iyo Sky por el título vacante en el próximo evento premium, Wrestlepalooza, que se llevará a cabo el 20 de septiembre de 2025 en el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis, Indiana.

Vaquer, quien se ganó su oportunidad titular al imponerse en la Batalla Real de 20 mujeres en WWE Evolution, estaba originalmente programada para enfrentar a Naomi en Clash in Paris. Sin embargo, la inesperada noticia de la maternidad de Naomi cambió los planes y dejó el campeonato en el aire.

BREAKING NEWS: Stephanie Vaquer and IYO SKY will face each other for the vacant Women’s World Championship at the debut of WWE on @espn Saturday, September 20th at WWE Wrestlepalooza in Indianapolis! pic.twitter.com/lVQu8nrJo3 — WWE (@WWE) September 1, 2025

Pearce, en un segmento backstage, aseguró a Vaquer que su oportunidad se mantenía intacta y reveló que Iyo Sky, exmonarca y una de las luchadoras más destacadas de la división, será su oponente en Wrestlepalooza.

Este enfrentamiento promete ser un auténtico choque de titanes, ya que tanto Vaquer como SKY han demostrado ser muy buenas en el ring, donde solo una podrá salir con el título en mano.