Stephanie Vaquer defenderá su título en el próximo NXT

Stephanie Vaquer apenas acaba de terminar su última defensa del Campeonato Femenil NXT. En WWE Battleground, «La Primera» defendió el título frente a Jordynne Grace.

► Una nueva defensa titular

Además, la luchadora chilena se encaró con Dalys y Chik Tormenta. Pero ninguna de ellas será su próxima retadora. En el siguiente programa de NXT, la desafiará Jacy Jayne:

Será la quinta defensa titular de Stephanie Vaquer y, fuera de shows no televisados, la segunda oportunidad por el campeonato de Jacy Jayne después de Vengeance Day 2023.

Con este nuevo anuncio, el cartel del show luce así:

Campeonato Femenil NXT: Stephanie Vaquer (c) vs. Jacy Jayne

Campeonato Norteaméricano: Ricky Saints (c) vs. Ethan Page

Jasper Troy debutará

Mike Santana vs. Tavion Heights

Tatum Paxley vs. Jaida Parker