En una noticia bastante interesante, la luchadora chilena, Stephanie Vaquer, quien firmó hace unos meses con WWE y es hoy en día la actual Campeona NXT, reaccionó a la noticia dada en exclusiva por SÚPER LUCHAS, de la lista de nombres de los luchadores de AAA que han firmado un nuevo contrato con WWE.

Se trata de Alberto del Río, Hijo de Dr. Wagner, Hijo del Vikingo, La Parka, La Hiedra, Lady Flammer, Lady Maravilla y Niño Hamburguesa, quienes recientemente firmaron un nuevo contrato con WWE, en medio del proceso de compra de WWE por parte de AAA. Sin embargo, la lista ha generado bastante polémica, pues algunos de estos nombres que han tenido problemas fuera del ring.

Vaquer realizó un post críptico reaccionando a la noticia de los luchadores de AAA firmados por WWE, el cual es el siguiente:

I’m focused on my own journey, and karma is handling the rest 🙌 pic.twitter.com/N2pEE4i5q5

— Stephanie Vaquer (@Steph_Vaquer) May 5, 2025