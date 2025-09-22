Stephanie Vaquer agradeció a Triple H tras lograr el título

Este sábado en Wrestlepalooza, Stephanie Vaquer derrotó a Iyo Sky y se convirtió en la nueva Campeona Mundial, título que quedó vacante debido al embarazo de Naomi. Así, «La Primera» hizo honor a su sobrenombre al ser la primera luchadora de América Latina en lograr un título en la WWE.

► Stephanie Vaquer cumplió el sueño de su vida

Tras lograr probablemente el triunfo más importante de su carrera este sábado, Stephanie Vaquer festejó primero consu padre y luego, rompió a llorar durante un emotivo momento tras bastidores con Triple H, y apenas podía concatenar las ideas durante una entrevista posterior al evento, entendiéndose lo emocionada que estaba por este logro.

Este domingo, la flamante Campeona Mundial recurrió a su cuenta de X para reflexionar sobre el histórico momento y compartió lo primero que pasó por su mente al ver a Triple H esperándola tras bastidores.

“He cumplido el sueño de mi vida 😭 Gracias por creer en mí, por apoyarme siempre y por cuidar de todos nosotros. Estoy profundamente orgullosa de mi familia de la WWE y prometo ser una digna representante. Esto es solo el comienzo… La Primera apenas comienza. 🔥👑”.

Triple H ya se había pronunciado sobre la actuación de Stephanie Vaquer, calificando su victoria como “solo el comienzo para La Primera”, y esta a juzgar por la publicación de la estrella chilena, es evidente que estaba abrumada de gratitud, no solo por el título, sino por la oportunidad que la WWE le brindó a nivel mundial, asegurándose de que el Director de Contenido de WWE supiera lo mucho que este momento significa para ella.