Stephanie quiere a Ronda Rousey en WrestleMania 37, aunque...

La fanaticada de WWE espera el regreso de Ronda Rousey con muchas ganas, pero sin olvidar que está en el aire la posibilidad de que nunca se dé. Hablamos de que retome su carrera, no de que realice una aparición para hacer una promo. Quien fuera Campeona Raw siempre es bienvenida, pero, como ocurre con todos los luchadores, lo principal es luchar. Y es posible que nunca vuelva a hacerlo. Pero también es posible que sí. Aunque por lo que parece no será en 2020, no al menos en WrestleMania 36 como muchos esperaban.

Estamos a 12 de febrero, todavía queda mucho para el magno evento, pero nada indica que vaya a aparecer en un futuro show o PPV como Elimination Chamber 2020 para prepararse para «La Vitrina de los Inmortales». Pero nunca se sabe lo que va a pasar y no descartaremos la opción hasta el mismo 5 de abril. Pero mientras esperamos alguna pista, hablemos de 2021, de WrestleMania 37.

► ¿Estará Ronda Rousey en WrestleMania 37?

Porque recientemente, durante un evento para promover dicha velada luchística de próximo año, Stephanie McMahon comentó lo siguiente acerca de «Rowdy»:

«Sinceramente espero que tengamos de vuelta a Ronda Rousey para WrestleMania 37, lo único que no quiero es ser yo quien la enfrente en el encordado».

Como vemos, la directiva además afirma que no quiere ser su oponente, por lo que después de la condición de la ex peleadora de MMA, ahora tenemos una de su jefa. Aunque esto podría cambiar en el próximo más de un año que queda por delante. Pero entendemos que no se enfrentarán en un mano a mano porque WWE buscará que sea lo más espectacular posible y Stephanie no es una luchadora.

Además, McMahon habla de traer también de vuelta a The Rock.

«A veces podemos hacerlo, a veces no, pero siempre estamos hablando. The Rock es el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando se juntan WWE y Hollywood. Así que espero que sea parte de WrestleMania 37. Pero no puedo prometer nada«.

Y debemos tener en cuenta que Rousey también es una actriz de Hollywood. No es la estrella que es La Roca pero no le va nada mal. Sería el escenario perfecto para que los dos volvieran a los encordados para un combate más, para un último combate, quizá.