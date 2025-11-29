Stephanie McMahon: «Amo a Dominik, pero Cena…»

«La Princesa del Billón de Dólares» Stephanie McMahon habla del legado de John Cena, su inducción al Salón de la Fama de WWE, Survivor Series 2025 y mucho más.

► En palabras de Stephanie McMahon

Hall of Fame 2026

“Estoy totalmente asombrada. Nunca sientes que eres digna de un reconocimiento así. Era Wrestlepalooza, una noche enorme, nuestro primer show en ESPN… y yo no tenía idea de lo que iba a pasar. Pensé que el Undertaker había calado la moto. Estaba a punto de reírme. Cuando dijo la palabra ‘inducida’, ahí fue cuando me di cuenta. Se ve perfectamente en mi cara. Es el mayor honor posible y que él fuera quien me lo dijera… fue abrumador. Aún hoy me sigue pareciendo que no es real. Es el mayor nivel de logro en nuestro negocio. Este negocio significa tanto para mí que es casi inconcebible.”

Primeros recuerdos de John Cena

“No recuerdo su primer día, pero sí recuerdo cuando empezó. Siempre pensé que tenía algo, pero no sabíamos qué era exactamente. Su personaje no terminaba de conectar con el público.”

El origen del Doctor of Thuganomics

“Alguien me dijo que podía hacer freestyle. Le dije: ‘Hazlo’. Y empezó a rapear sobre mi bolsa de atún. Fue ingenioso, con ritmo… muy impresionante. Le pregunté si había pensado en hacerlo en televisión. No fue que yo tuviera una gran idea y ya; hubo muchas conversaciones, pero fui la primera en apoyarlo para que lo hiciera en TV.”

Ver a John Cena convertirse en una superestrella

“Es una de las mejores sensaciones del mundo ver a nuestro talento triunfar. Nadie llegó tan alto como John Cena.”

Qué hizo único a Cena en los 2000

“Muy poca gente tiene la capacidad de conectar con la audiencia como él. Yo pensaba que su personaje de babyface era demasiado. Creía que no iba a funcionar. Me equivocó incontables veces manteniéndose fiel a sí mismo.”

Cena como persona: su corazón y su ética

“Creo que John tiene un corazón enorme, aunque él no lo admitiría. No concede deseos para cumplir una cuota; lo hace porque se preocupa de verdad. Siempre es respetuoso, profesional y quiere crecer como persona. Aprendió francés y mandarín porque WWE ofreció clases. Irse a China a filmar una película en mandarín… es alucinante.”

El valor de su retiro controlado

“Demuestra su inteligencia empresarial: sabe que aunque no quiera, tiene que ser el final. Pienso mucho en lo que debe estar sintiendo acercándose a su último combate. Espero que se sienta orgulloso.”

La influencia de Cena en los fans y el mundo

“Ha impactado las vidas de tanta gente… es difícil de comprender incluso para él. Ha sido el mejor ejemplo posible para niños y adultos.”

Emociones para su último combate

“Voy a co-presentar, así que tendré que controlar las emociones. Solo he pensado en John, no en cómo me voy a sentir yo. Ver nacer una estrella y verla irse… es un privilegio indescriptible.”

Resumen de Cena en una frase

“Es reverenciado, respetado y admirado. Uno de los mejores hombres de negocios que hemos tenido como superestrella. Siempre ha llevado a sus rivales al límite. Siempre lo da todo por la audiencia.”

John Cena vs Dominik Mysterio

“Amo a Dominik Mysterio desde que era un niño. Es un heel increíble, casi un babyface por lo mucho que reacciona la gente. En San Diego la gente puede estar con Dom, claro. Pero John siempre se asegura de que su rival tenga un momento inolvidable.”

Cómo recordará el año del retiro dentro de 10 años

“Cuando estás en medio de algo extraordinario, no lo reconoces hasta tener perspectiva. Espero que dentro de 10 años pueda apreciarlo aún más. John Cena está en un nivel rarificado. Jamás ha intentado mantener a nadie abajo. Siempre ha elevado a todos.”