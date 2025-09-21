Sorpresa en Wrestlepalooza: Stephanie McMahon al Salón de la Fama WWE

Antes de la lucha estelar de Wrestlepalooza, momentos después del encuentro en el cual CM Punk y AJ Lee derrotaron a Seth Rollins y Becky Lynch, apareció el Undertaker con su personaje American Bad Ass.

► Una sorpresa para Stephanie McMahon

Undertaker fue a sentarse al lado de Stephanie McMahon, quien estaba en primera fila junto a Nick Khan. Stephanie no sabía que decir, pues claramente era un momento inesperado para ella.

«Tenemos mucho tiempo de conocernos», dijo Undertaker. «Hemos pasado muchas cosas juntos». Stephanie parecía recordar cuando hace un cuarto de siglo la «crucificó» en un símbolo gigante del Undertaker.

Después, un «Are you ready?», que sonó más a D-Generation X que a cualquier personaje del Taker. Era un segmento realmente extraño que sólo tuvo sentido cuando el veterano le dijo a Stephanie que sería la primera inducida en la generación 2026 del Salón de la Fama WWE.

Un poco adelantado el anuncio y curiosamente manejado. ¿Qué opinan de Stephanie como miembro del Hall of Fame?

