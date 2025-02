Stephanie McMahon explica el espíritu benéfico de la WWE

WWE lleva muchos años trabajando en ayuda a los más necesitados, por ejemplo, colaborando con organizaciones benéficas como Ad Council, Make-A-Wish Foundation o la Children’s Hospital of Pittsburgh Foundation. En representación de la compañía, entre otros nombres, está Stephanie McMahon, quien dedica a ese departamento sus principales esfuerzos, habiéndose retirado de su rol ejecutivo; ocasionalmente, también hace apariciones, como vimos en Royal Rumble 2025.

«The Billion Dollar Princess» visitó recientemente The Pat McAfee Show y allí estuvo hablando de la labor filantrópica que realiza la WWE:

«Todo se trata de nuestros fans y de retribuir. Esa ha sido parte de la esencia de WWE desde el principio; fuimos una de las primeras organizaciones en asociarse con la Fundación Make-A-Wish hace más de 30 años, y nuestros talentos han sido los más solicitados para cumplir deseos. Así fue como comenzó la relación, y fue algo natural decir: ‘Por supuesto, traigan a este niño. Sí, queremos hacer realidad este deseo. ¿Qué más podemos hacer?'».

Stephanie habla también de Connor’s Cure, centrada en un joven fan llamado Connor Michalek , a quien le diagnosticaron cáncer a los nueve años.

«Connor’s Cure se fundó por un niño llamado Connor Michalek, que era imposible no amar… Su padre me dijo: ‘Ustedes no iban a volver a Pittsburgh hasta el verano,’ y esto fue durante el Royal Rumble. Y luego me dijo: ‘Los médicos dicen que Connor no va a llegar hasta entonces,’ y simplemente no podía asimilarlo. Cuando me despedí de Connor, le di un pequeño beso en la mejilla y nunca olvidaré lo suave que era. Luego se volteó y me miró, y sé que esto suena loco, pero juro que nuestras almas se tocaron… Lo invitamos a WrestleMania con la idea de darle algo por lo que seguir luchando, y funcionó, porque la esperanza es realmente importante y de verdad marca la diferencia. Nos dijeron que sería un desastre, que no viajara. Pero su padre lo hizo de todos modos, y dijo que fue como tener de vuelta a su pequeño niño… Luego, su héroe, Daniel Bryan, ganó todo en WrestleMania y se acercó a él con el campeonato y le dijo: ‘Tú hiciste esto, y tienes que seguir luchando.'»

