Cuando a finales de los 90, Shane McMahon siguió los pasos de su padre y comenzó a ser un personaje habitual de la programación de WWE, todos daban por hecho que el primogénito de Vince McMahon ejercería de sucesor en el cargo de este. Pero a día de hoy, Stephanie apunta a heredar junto a Triple H esas llaves del reino, pues, a ojos del "Chairman", la actual jefa de marca entiende mejor los aspectos comerciales de la lucha libre.

Bajo una reciente entrevista concedida a Sportsnet, Stephanie recordó el momento en que Vince tuvo constancia de su decisión de entrar a formar parte del negocio familiar, allá por 1992. Y aunque desde los 13 años, la ex-Campeona WWE ya tenía experiencia dentro de la compañía, ejerciendo de modelo, parece que al mandamás le pilló desprevenido tal confesión.

«Fue divertido. Cuando tenía 16 años, dimos un paseo juntos. Me dijo, "Bueno, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer?" Y yo le respondí, "Papá, quiero estar en el negocio". Y me miró sorprendido, porque creo que tenía asumido que mi hermano haría eso, no yo. Y le dije, "Papá, ¿qué te parece si me siento en todas tus reuniones creativas y aprendo?"

«Siempre trabajaba desde casa los fines de semana, y yo me sentaba y escuchaba. La verdad es que no hacía preguntas, porque realmente no era mi lugar y era bastante joven, pero sí le decía, "¿Por qué crees que estoy siempre sentada ahí escuchando, en todas las cenas, y en todas partes?" Y yo ya había hecho cosas en la compañía desde que tenía 14 años. Es lo que siempre quise hacer. Me sorprendió que no previera eso. Y en cuanto se lo dije, fue como si se le iluminara la bombilla».