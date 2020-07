Siempre es interesante cuando una Superestrella visita al programa de WWE conducido por Kayla Braxton. Y más cuando aparece la hija del mandamás. En el último episodio de mismo, los fanáticos pudieron ver y escuchar a Stephanie McMahon en The Bump. De cuántas cosas puede hablar... Por eso creemos que lo mejor es hacer un repaso a las declaraciones más interesantes que hizo durante su visita.

► Stephanie McMahon en The Bump

Cuando la directiva de la Gran W concede una entrevista es raro si no le preguntan por Ronda Rousey. Pero en este caso Stephanie no habló acerca del posible futuro regreso de esta a los encordados sino de su actitud en entre bastidores.

"Ver calentar a Ronda es impresionante. Es divertido porque siempre he visto a los chicos haciendo flexiones, estiramientos, lo que sea que hacen para entrar en calor antes de un combate, ocupando mucho espacio. Algunos de ellos incluso dan saltos y la parte de atrás tiembla un poco. Las mujeres suelen ponerse a un lado, hacen estiramientos, pero intentan no ocupar mucho. Pero Ronda hace todo lo contrario. Ronda lanza golpes, estira, camina por todos lados y no puedes evitar sentir esa adrenalina. Es como: '¡Sí, ve a hacerlo!'".

Hablando de retornos al imperio McMahon, Cathy Kelley entró en la transimisión en vivo del programa y Stephanie le pidió que vuelva.

"¿Cuándo volverás? Cathy, te extrañamos. Te necesitamos. Pero siempre tienes todo mi apoyo estés lo que estés haciendo".

Poco se sabe de lo que está haciendo ahora la ex entrevistadora de WWE. Sí que apareció en una serie de Netflix de manera breve, pero por lo que se sabe no ha continuado de momento si carrera como actriz. Kelley abandonó la empresa de lucha libre porque su apretada agenda en la misma no le permitía trabajar en otros proyectos externos que quería trabajar. Así que quizá en un futuro cuando los haya realizado vuelva.