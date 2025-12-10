Stephanie McMahon elogia a Bayley por su sacrificio

Bayley, recibió muchos elogios el fin de semana tras organizar (con sus propios recursos) un campamento de entrenamiento llamado Lodestone, para luchadoras de la escena independiente. El referido seminario recibió a talentos de alto perfil como John Cena, quien, según la luchadora, pasó ocho horas en el campamento, así como a otras estrellas de la WWE, como Charlotte Flair, Lyra Valkyria, Natalya y la actual campeona intercontinental Maxxine Dupri, quienes estuvieron como entrenadoras invitadas.

► Bayley organizó un evento independiente con sus propios recursos

Este martes, la primera Campeona Grand Slam recibió más palabras de apoyo, esta vez de la ex ejecutiva de la WWE, Stephanie McMahon, quien recurrió a su cuenta de X para citar la publicación de Bayley, así como la visita de John Cena al evento organizado por la luchadora de RAW.

«¡Gracias por tu liderazgo y sacrificio Bayley!. Y por ayudar a guiar y desarrollar a la próxima generación de luchadoras, John Cena se presentó, al igual que todos los demás, gracias a la oportunidad que tú creaste (y que pagaste principalmente de tu propio bolsillo). El futuro está en excelentes manos».

Entre los asistentes para aprender de las estrellas se encontraban 20 talentos independientes, como Izzy Moreno (la niña que alguna vez fue la fan de Bayley durante su época de NXT), Nikki Blackheart, Rachel Armstrong, Dreya Mitchell, entre otras. Bayley también había comentado en su cuenta de X que las mujeres organizaron un cartel de 10 combates y que todas pudieron actuar frente a Cena.

THE FIRST IS FOREVER. LODESTONE 2025 Thank you @JohnCena. And as we’re exactly one week away from his last match, John showed up today. Watched 10 women’s matches, and spent 8 hours with us. LEGIT EIGHT HOURS. No conversation or piece of advice could’ve impacted me the way he… pic.twitter.com/tCHoynVZ4t — Bayley (@itsBayleyWWE) December 7, 2025