Stephanie McMahon desconocía la sorpresa de Wrestlepalooza

Por sorpresa para todos, incluida ella misma, durante Wrestlepalooza, Stephanie McMahon fue anunciada para ser inducida próximamente al Salón de la Fama de WWE.

What a moment! 🙌 The Undertaker just revealed that Stephanie McMahon will be inducted into the WWE Hall of Fame next year in 2026! pic.twitter.com/3P7zuOSKah — WWE (@WWE) September 21, 2025

► Stephanie McMahon al WWE Hall of Fame

Después del evento premium en ESPN, su esposo y actual director de contenido, Triple H, reveló que ella no sabía que recibirá tal noticia.

“¿Alguien tiene un buen abogado?” —dijo H entre risas—. “Estoy en problemas. Steph no está feliz conmigo. Ella no tenía idea, y creo que pensaba que Taker iba a salir allí —su cumpleaños es en cuatro días— y que él iba a avergonzarla cantándole ‘feliz cumpleaños’. No tuvo ni la menor pista hasta que él dijo: ‘Induct’. La verdad es que ella es una de las intérpretes más icónicas de una era, la Attitude Era, y más allá de ella. Fue un personaje muy poderoso para muchas mujeres jóvenes en todo el mundo; una joven ejecutiva con poder e increíble intérprete. Así que, para mí, y no solo porque sea mi esposa —dejando todo eso de lado—, ella es simplemente una artista increíble y una parte fundamental de nuestro negocio. Y eso es solo lo que hizo dentro del ring; lo que ha hecho detrás de cámaras también lo merece por completo. No puedo decirlo lo suficiente.”