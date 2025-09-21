Stephanie McMahon desconocía la sorpresa de Wrestlepalooza

Stephanie McMahon y Triple H

Por sorpresa para todos, incluida ella misma, durante Wrestlepalooza, Stephanie McMahon fue anunciada para ser inducida próximamente al Salón de la Fama de WWE.

► Stephanie McMahon al WWE Hall of Fame

Después del evento premium en ESPN, su esposo y actual director de contenido, Triple H, reveló que ella no sabía que recibirá tal noticia.

“¿Alguien tiene un buen abogado?” —dijo H entre risas—. “Estoy en problemas. Steph no está feliz conmigo. Ella no tenía idea, y creo que pensaba que Taker iba a salir allí —su cumpleaños es en cuatro días— y que él iba a avergonzarla cantándole ‘feliz cumpleaños’. No tuvo ni la menor pista hasta que él dijo: ‘Induct’.

La verdad es que ella es una de las intérpretes más icónicas de una era, la Attitude Era, y más allá de ella. Fue un personaje muy poderoso para muchas mujeres jóvenes en todo el mundo; una joven ejecutiva con poder e increíble intérprete.

Así que, para mí, y no solo porque sea mi esposa —dejando todo eso de lado—, ella es simplemente una artista increíble y una parte fundamental de nuestro negocio. Y eso es solo lo que hizo dentro del ring; lo que ha hecho detrás de cámaras también lo merece por completo. No puedo decirlo lo suficiente.”

