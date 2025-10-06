Stephanie McMahon a Kurt Angle: «Fue mi peor beso»

El ícono de la lucha libre profesional Kurt Angle revela anécdotas más divertidas y oscuras en WWE: un vuelo con Vince McMahon, el triángulo con Stephanie McMahon o las bromas con Stone Cold.

► En palabras de Kurt Angle

Edge y Christian

«Edge y Christian son muy graciosos, son divertidísimos en la vida real y es muy entretenido estar con ellos. Desde el inicio de mi carrera me acerqué a ellos, nos hicimos los mejores amigos, viajábamos juntos, hacíamos todo juntos. Como teníamos tanta química, un escritor de WWE, Brian Gewirtz, dijo: ‘pongamos esa química en televisión, no solo en la vida real’. Y así lo hicimos. Nos divertimos muchísimo, grabamos muchos segmentos cómicos. La verdad, estaba viviendo el mejor momento de mi vida.»

Attitude Era

«Yo me sentía como un niño en una tienda de dulces. Ir a televisión era muy divertido porque los guionistas traían material increíble. Era la Attitude Era, cuando la escritura era fantástica, mucho más ofensiva que hoy en día, pero fue una época especial en la lucha libre. Me alegra haber sido parte de eso.»

Vince McMahon

«Conociendo a Vince… es un personaje muy raro. Tiene un corazón de oro, pero está loco. Hará lo que sea, incluso retarte en una lucha. Ha estado en el ring con los mejores. Y ser el dueño, el CEO de una empresa multimillonaria, y poner tu cuerpo en riesgo así… es increíble.» (Sobre recibir un Stunner de Stone Cold en 2022): «Vince ya había arruinado ese movimiento la primera vez, así que era obvio que lo arruinaría otra vez. Y eso, en realidad, lo hizo aún más gracioso.»

Su propio «vuelo del infierno»

«Tuvimos una experiencia que fue una pesadilla. Viajábamos de Asia a casa en un avión privado de lujo. Vince estaba de humor, llevaba dos botellas de vino y empezaba la tercera. Él siempre quiere sentir ‘lo mejor’, así que decidió que quería probar lo que era luchar contra un medallista olímpico. Durante seis horas, cada vez que me distraía, Vince saltaba sobre mí. Yo lo derribaba, le preguntaba: ‘¿estamos bien?’ y él respondía: ‘sí, déjame ir’… pero volvía a hacerlo una y otra vez. Hasta casi chocamos con la compuerta de la puerta del avión. La azafata nos advirtió que el piloto aterrizaría de emergencia, y Vince dijo: ‘Dile al piloto que se joda, yo compro el avión.’ Incluso al aterrizar, mientras todos debían estar sentados, Vince iba arrastrándose por el pasillo como un soldado para lanzarse sobre mí una vez más. Fue una pesadilla, nunca terminaba.»

El triángulo amoroso con Stephanie McMahon y Triple H

«Fue un poco incómodo. Era la hija del jefe, la prometida de Triple H. Muy difícil y raro, pero era lo que los escritores habían creado. Ese ángulo me elevó al nivel de evento estelar y de ahí en adelante nunca miré atrás. Fue la historia principal en Raw y SmackDown, y estar en el centro de eso, rodeado de estrellas como The Rock, Stone Cold, Triple H y Undertaker, fue enorme, sobre todo en mi segundo año. Lo extraño es que terminó abruptamente, sin un final. No sé por qué, tal vez alguien estaba incómodo. Pero gracias a eso después pasé directamente a vencer a The Rock por el campeonato mundial.» (Sobre la escena del beso con Stephanie): «Fue muy raro. Vince mismo estaba dirigiendo la escena, sentado a solo dos pies de mí mientras yo tenía que besar a su hija. Estaba tan nervioso que apreté los labios, no abrí la boca ni usé lengua. Stephanie me dijo después: ‘Kurt, ese fue el peor beso de mi vida. Besas como un pez.’« (Sobre si dudó en aceptar la historia): «Cuando Vince McMahon te dice que hagas la historia principal de la compañía, tienes que hacerlo, estar al 100%. Si no, puede que nunca te den otra oportunidad.»

Stone Cold Steve Austin

«El momento más gracioso fue cuando usamos esos sombreros vaqueros. La idea fue de Austin: vio un sombrero enorme en una tienda, y al lado un sombrero diminuto con una estrella, y dijo: ‘Ese es para Angle.’ Como los dos estábamos lesionados, Vince no quería que nos quedáramos en casa, así que inventamos esos segmentos cómicos. Fueron tan divertidos que incluso el propio equipo no podía dejar de reír. Vince se enojaba y decía: ‘Si alguien se ríe, le multo con 2.000 dólares.’ Esa noche me multaron con 14.000 porque me reí siete veces. Fue horrible, pero inolvidable.»