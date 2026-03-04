Steph De Lander y Mance Warner habrían dejado TNA

Nunca parece disfrutar TNA de una tranquilidad prolongada. Cuando todo parecía por fin marchar positivamente para la empresa tras iniciar su nueva etapa televisiva (críticas hacia el producto aparte), ahora ve cómo de nuevo su imagen de lugar inestable resurge con la noticia de dos nuevas salidas.

Según Fightful, Mance Warner y Steph De Lander ya no forman parte de TNA. Todo, aparentemente, porque la promotora no ha querido que De Lander compitiera bajo sus focos, quien el pasado enero aseguró estar ya recuperada de una lesión de cuello que la mantiene fuera de los rings desde 2024. La australiana dijo entonces tener el alta de su cirujano (adscrito a WWE), pero, revela Fightful, no la de sus empleadores. Ante la notificación de que nunca volvería a luchar allí, De Lander decidió dejar TNA, con su esposo Warner acompañándola.

Al momento de escribir esta nota, De Lander y Warner todavía figuran en la sección «Roster» de la web oficial de TNA.

► Una rivalidad truncada

Allá por febrero de 2023, De Lander se unió a TNA, donde sólo ha acabado por disputar un total de 10 combates. Warner se incorporó en enero del pasado año, y su estancia tampoco ha sido relevante, con un par de luchas por el Campeonato Internacional de la compañía como mayor «highlight».

Podría decirse pues que la marcha de la pareja no afectará demasiado a TNA, pero ambos estaban inmersos en unas hostialidades con AJ Francis que parece deberán cancelarse. El pasado jueves, durante el más reciente episodio de iMPACT!, Warner y Francis colisionaron mediante mano a mano, que concluyó en DQ, vendiéndose a posteriori una revancha que parece nunca llegará. Aquella sería, a la postre, la última aparición de Warner y De Lander en TNA.