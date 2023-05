Steph de Lander revela sus inicios con Matt Cardona

“Hace exactamente 1 año perdí el trabajo de mis sueños. Hoy me siento aquí y me doy cuenta de que probablemente fue lo mejor que me pasó en mi carrera. Inicialmente, no sabía dónde encajaba en la escena independiente. ¡Perra, soy la escena independiente! Al principio, gemí ante la idea de volver a las indies. Pero luego me di cuenta, ahora más que nunca tengo el control total de mi carrera y mi destino. Con un par de botas de lucha libre y un micrófono en la mano, mírame tomar el control de toda la maldita industria. Qué momento tan emocionante para ser SDL”. Esto escribía Steph De Lander el pasado 29 de abril en redes sociales sobre su tiempo como Persia Pirotta en WWE NXT.

GCW is an unsafe working environment and I’m calling the cops ‼️ @GCWrestling_ #GCWBFN pic.twitter.com/llGDlABFkm — STEPH DE LANDER (@stephdelander) May 12, 2023

> La alianza Steph de Lander-Matt Cardona

La carrera de la joven luchadora se ha visto revitalizada en el circuito independiente gracias, en parte, a su buen trabajo junto a Matt Cardona, quien la considera su Sensational Sherri. Y de él estuvo hablando ella recientemente en Pario Magazine, dando un repaso a cómo comenzó su alianza y cómo ha ido hasta ahora.

“Durante la gira, se me acercó y me dijo que tenía una pregunta para mí. Instantáneamente, la ansiedad en mi mano me hizo pensar: ‘¿Qué he hecho? Esto es malo’. Pero luego me preguntó cómo me sentía acerca de formar equipo con él en las indies y ser su ‘provocadora’. En mi cabeza, pensé: ‘Wow, esta es una gran oportunidad. Seguramente esto no puede ser real’”.

“Estaba destinada a quedarme en Australia unos días más para pasar tiempo con mi familia, pero había un evento de GCW ese fin de semana, así que lo pensé y supe que tenía que irme… Este año se trata especialmente de mi carrera porque tuve 6 meses de descanso después de ser despedida, así que ahora realmente tengo que tomar esa decisión y realmente poner las cosas en marcha”.

“Las esposas están fuera ahora. Si tenemos una idea, llamamos a nuestro encargado del video y lo hacemos. Tenemos un montón de ideas por venir y estoy muy emocionada por algunas de las cosas que vamos a hacer”.

Happy Birthday to the Indy God, the DMK, and one of my best friends @TheMattCardona . I can’t put into words how much I appreciate you… you’re the best! 🫶🏼✨ pic.twitter.com/GJkNfovFey — STEPH DE LANDER (@stephdelander) May 14, 2023

Steph de Lander hablaba también de sus objetivos en la lucha libre:

“Quiero ganar un título en GCW. Quiero estar en tantos lugares diferentes como sea posible. Quiero luchar para PROGRESS en Inglaterra y WXW en Alemania. Estoy buscando entrar a México, quiero ir a Japón y nunca he luchado en Canadá. Me encantaría luchar contra Mickie James y me gustaría tener una lucha con Kamille, creo que sería una lucha genial”.