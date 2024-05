Matt Cardona sufrió un desgarro del músculo pectoral y tuvo que ser sometido a cirugía. En estos momentos está en proceso de recuperación. El veterano luchador independiente ha tenido que pausar su carrera. No así su inseparable compañera, Steph De Lander, aunque claramente ella también se verá afectada. La exluchadora de WWE NXT ha encontrado el éxito con «The Indy God», no solo en la escena sino que también ha tenido oportunidades en TNA, AEW o MLW. Ella misma se las ganó pero no cabe duda de que Cardona es el principal reclamo de la pareja. Dicho esto, ¿cómo afronta «The Deathmatch Queen» esta nueva situación? La guerrera lo explica en Fightful.

► Cuando supo de la lesión

«Estaba en Australia cuando me mandó un mensaje. Es tan dramático. Me dijo: ‘Me lesioné. La carrera ha terminado’. Tuve que preguntar: ‘¿Estás bromeando?’ Luego se fue a vender mercancía durante una hora, así que pasó otra hora sin que volviera a saber de él. Estaba en Australia pensando: ‘¿Está Matt lesionado o no?’. Así que le mandé un mensaje a Chelsea y le pregunté: ‘Chelsea, ¿está bromeando o realmente está lesionado?’. Respondió: ‘No, no, no. Realmente está lesionado, pero no sé qué tan grave, porque fue a vender mercancía durante una hora y no he vuelto a saber de él’. Pensé: ‘Bien, todos estamos esperando escuchar de él qué tan grave es, porque aún tiene que salir y ganar dinero con la mercancía. Lo respeto. Yo haría lo mismo’.»

► La principal preocupación

«Pero una vez que nos dimos cuenta de que tendría que someterse a cirugía y todas esas cosas, mis principales preocupaciones fueron: ‘¿Está Matt bien? ¿Está bien mentalmente?’. He tenido lesiones antes donde tuve que pasar por cirugía y estar fuera casi un año. Así que pensé: entiendo. Sé cómo se siente eso. Sientes que toda tu carrera y vida se desmoronan ante tus ojos. Así que solo quería asegurarme de que estuviera bien mentalmente y, obviamente, físicamente también.»

► Todo sucede por una razón

«Una vez que supe cuál era la situación, para mí, honestamente, creo que todo sucede de la manera en que debe y todo se resuelve. Así que decidí no estresarme mucho por esto y no dejar que me afectara porque simplemente me senté y pensé: ‘Mira, a veces las cosas suceden para abrir un camino a algo más. Así que mantengamos la fe y sepamos que el trabajo que he hecho en los últimos 18 meses brillará en esto y tal vez este sea un momento para que Matt se retire, yo dé un paso adelante. Seguiremos alineados, pero la dinámica está cambiando ligeramente’. Luego, de repente, estoy luchando contra Jordynne en un evento de pago por visión por el Campeonato Mundial. Esa lucha salió genial, salió bien. Desafortunadamente, Matt no pudo estar allí, lo cual fue una lástima. Pero aún así logramos crear una gran historia y ahora tenemos historias en movimiento. Estoy segura de que cuando Matt esté listo, se involucrará de alguna manera. Así que, sí, decidí que no es saludable para mí sentarme aquí y volverme loca por esta cosa que ninguno de nosotros puede controlar. Es solo un pie delante del otro, ‘Bien, aquí está la situación en la que estamos, ¿qué vamos a hacer para seguir adelante?’«.