¿Steph De Lander desea volver a WWE desde TNA?

Steph De Lander se está haciendo un nombre en la escena independiente -fue portada de la revista PWI- después de ser despedida de WWE en 2022, donde era conocida como Persia Pirotta. Hasta ahora, ha destacado especialmente en GCW, pero también ha luchado en ROH, TNA, MLW, así como ha formado una popular alianza con Matt Cardona. Unos meses atrás, la luchadora decía que regresar a la compañía es su meta final. ¿Podría hacerlo aprovechando la relación WWE-TNA?

Some merely adopted the 𝑺𝒄𝒂𝒓𝒆𝒘𝒂𝒚 𝑻𝒐 𝑯𝒆𝒍𝒍, @persiawwe looks born for it.

All three teams BATTLING for the #WWENXT Women’s #TagTeamTitles. #HalloweenHavoc pic.twitter.com/43iUTZzTfE

— WWE NXT (@WWENXT) October 27, 2021