Stardom:”New Blood 7″ Inició torneo de parejas

Stardom llegó al Belle Salle Takadanobaba para “New Blood 7” función donde las estrellas de la empresa se conjugan con talentos de otras empresas.

► “New Blood 7”

Finalmente, Marika Kobashi llegó a Stardom y se presentó en un mano a mano con Ruaka, ante quien cayó.

Arrancó el Torneo de Parejas New Blood, comenzando con la primera ronda. God’s Eye (Ami Sourei y Nanami) doblegaron a Momoka Hanazono y Momo Kohgo.

Siguió una batalla donde las poderosas Chanyota y Mai Sakurai dieron cuenta de Queen’s Quest (Hina y Lady C).

En el turno semifinal, KARMA y Starlight Kid batallaron pero se impusieron al Club Venus (Mariah May y Xia Brookside).

Finalmente, God’s Eye (MIRAI y Tomoka Inaba) salieron avantes en una reñida contienda ante STARS (Hanan y Saya Iida).

Los resultados completos son:

Stardom “NEW BLOOD 7”, 20.01.2023

Belle Salle Takadanobaba

Asistencia: 307 Espectadores

1. Rina venció a Miran (7:16) con la Pink♥️Devil.

2. Ruaka derrotó Marika Kobashi (6:34) con una Freezer Bomb.

3. Passion Infusion Match: Nanae Takahashi venció a Waka Tsukiyama (11:43) con la Refrigerator Bomb.

4. NEW BLOOD Tag Team Tournament – Round 1: Ami Sohrei y Nanami derrotaron a

Momo Kohgo y Momoka Hanazono (11:53) con la Blue Thunder Bomb de Sohrei sobre Kohgo.

5. NEW BLOOD Tag Team Tournament – Round 1: Mai Sakurai y Chanyota vencieron a Lady C y Hina (9:05) con un Diving Elbow Drop de Sakurai sobre Hina.

6. NEW BLOOD Tag Team Tournament – Round 1: Starlight Kid y KARMA derrotaron a Xia Brookside y Mariah May (12:26) con la Gianna de KARMA sobre Brookside.

7. NEW BLOOD Tag Team Tournament – Round 1: MIRAI y Tomoka Inaba vencieron a Saya Iida y Hanan (12:02) con un Miramare Shock de MIRAI sobre Iida.