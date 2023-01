Stardom: "Triangle Derby I" Día 2

“Triangle Derby I” tuvo su segunda jornada de competencias; para su efecto, Stardom llegó al Tokyo Korakuen Hall.

► “Triangle Derby I” Día 2

La cartelera tuvo que cambiarse mucho con poca antelación ya que Momo Watanabe, Himeka, Nanae Takahashi, Haruka Umesaki, Starlight Kid y Tam Nakano estuvieron ausentes debido a su mala condición física. Stardom no dijo cuál fue exactamente el motivo de las ausencias.

Sólo se efectuaron dos luchas del Triangle Derby I. En choque entre compañeras de Stars, Hazuki, Koguma y Saya Iida lograron su primer triunfo ante Hanan, Mayu Iwatani y Momo Kohgo.

En la segunda batalla y última de la competencia, God’s Eye (Ami Sourei, MIRAI y Syuri) propinaron el primer descalabro de Club Venus (Mariah May, Mina Shirakawa y Xia Brookside.

Chihiro Hashimoto de Sendai Girls, previamente invitado por Syuri, apareció en el programa y la desafió. MIRAI intervino, diciendo que estaba frustrada desde que perdió en el show del 60 aniversario del Korakuen Hall y quiere compensar la derrota ante Hashimoto.

Los resultados completos son:

Stardom “TRIANGLE DERBY I”, 06.01.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 821 Espectadores

1. Rina Amikura venció Waka Tsukiyama (5:40) con un Double A~min Buster.

2. Yuu y Yuna Mizumori derrotaron a Maika y Lady C (9:54) con un Diving Body Press de Yuu sobre Lady C.

3. Triangle Derby I: Hazuki, Koguma y Saya Iida [2] vencieron a Mayu Iwatani, Hanan y Momo Kohgo [0] (9:11) con un Wing Clutch de Hazuki sobre Kohgo.

4. Queen’s Quest vs. Oedo Tai: Utami Hayashishita, Saya Kamitani, AZM y Miyu Amasaki vencieron a Natsuko Tora, Saki Kashima, Ruaka y Rina (12:01) con un Diving Double Footstomp de AZM sobre Rina.

5. 3 Way Match: Giulia, Mai Sakurai y Thekla derrotaron a Natsupoi, SAKI y Yuko Sakurai y a Ram Kaichow, Maya Yukihi y Maika Ozaki (12:34) con un Glorious Driver de Giulia sobre Sakurai.

6. Triangle Derby I: Syuri, MIRAI y Ami Sohrei [3] vencieron a Mina Shirakawa, Xia Brookside y Mariah May [2] (13:36) con un White Tiger de Syuri sobre Brookside.