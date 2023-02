El Tokyo Korakuen Hall fue la sede para la jornada del “Triangle Derby I” de Stardom, donde se definieron los equipos semifinalistas.

► “Triangle Derby I” Día 12

Stardom presentó a tres nuevas luchadoras: Komomo Minami (153 cm), Hanako Ueda (181 cm) anteriormente conocida como Risa Fela y Sakura Ishiguro (158 cm). Ishiguro le pidió a Giulia que luchara contra ella en su próximo de debut.

En los duelos del torneo “Triangle Derby I”, Oedo Tai (Momo Watanabe, Natsuko Tora y Saki Kashima) sumaron ocho unidades tras dominar a Haruka Umesaki y Oedo Tai (Ruaka y Starlight Kid).

Neo Stardom Army (Nanae Takahashi, Yuna Mizumori y Yuu) contabilizaron once unidades tras dominar a Rina Amikura, Waka Tsukiyama y Yuko Sakurai. Las primeras se mantienen en la cima del sector y esperaba el resto de los resultados.

STARS (Hazuki, Koguma y Saya Iida) ligaron su tercer triunfo ante Queen’s Quest (AZM, Saya Kamitani y Utami Hayashishita). Tras la batalla, Hazuki retó a Saya Kamitani a una lucha por el Campeonato Wonder of Stardom.

Las foráneas Rebel X Enemy (Maika Ozaki, Maya Yukihi y Ram Kaicho) alcanzaron ocho unidades ante STARS (Hanan, Mayu Iwatani y Momo Kohgo).

Cosmic Angels (Natsupoi, Tam Nakano y SAKI llegaron a diez tantos luego de someter a God’s Eye (Ami Sourei, MIRAI y Syuri).

En la lucha principal, Prominence (Hiragi Kurumi, Risa Sera y Suzu Suzuki) lograron su quinto resultado positivo, superando a Donna del Mondo (Giulia, Mai Sakurai y Thekla).

De esta manera, Neo Stardom Army (Nanae Takahashi, Yuna Mizumori y Yuu) y Cosmic Angels (Tam Nakano, Natsupoi y SAKI) son los dos equipos que avanzan del Grupo Triangle Red. Mientras que del Triangle Blue, avanzaron God’s Eye (Ami Sourei, MIRAI y Syuri) y Prominence (Hiragi Kurumi, Risa Sera y Suzu Suzuki).

Antes de cerrar el evento, Giulia nominó a Maya Yukihi como contendiente al Campeonato World of Stardom.

Los resultados completos son:

Stardom “TRIANGLE DERBY I”, 17.02.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,126 Espectadores

1. 4 Way Battle: Maika y Himeka vencieron a Mina Shirakawa y Mariah May, a Lady C y Miyu Amasaki y a Fukigen Death★ y Rina (8:05) con un Horizontal Cradle de Himeka sobre Lady C.

2. Triangle Derby I: Natsuko Tora, Momo Watanabe y Saki Kashima [8] derrotaron a Starlight Kid, Ruaka y Haruka Umesaki [6] (9:41) con la Kishikaisei de Kashima sobre Ruaka.

3. Triangle Derby I: Nanae Takahashi, Yuu y Yuna Mizumori [11] vencieron a Waka Tsukiyama, Rina Amikura y Yuko Sakurai [0] (13:01) con un Tropical Smasher de Mizumori sobre Tsukiyama.

4. Triangle Derby I: Hazuki, Koguma y Saya Iida [6] derrotaron a Utami Hayashishita, Saya Kamitani y AZM [9] (10:17) con un Vertical Drop Brainbuster de Hazuki sobre Kamitani.

5. Triangle Derby I: Ram Kaichow, Maya Yukihi y Maika Ozaki [8] vencieron a Mayu Iwatani, Hanan y Momo Kohgo [2] (10:50) con la TSULALA de Yukihi sobre Kohgo.

6. Triangle Derby I: Tam Nakano, Natsupoi y SAKI [10] derrotaron a Syuri, MIRAI y Ami Sohrei [10] (12:44) con un Violet Screwdriver de Nakano sobre Sohrei.

7. Triangle Derby I: Risa Sera , Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi [10] vencieron a Giulia, Mai Sakurai y Thekla [6] (13:48) con un Tequila Shot de Suzuki sobre Thekla.

– Triangle Derby I – Clasificación Final:

Grupo Triangle Red:

1. Nanae Takahashi, Yuu y Yuna Mizumori [11] *

2. Tam Nakano, Natsupoi y SAKI [10] *

3. Utami Hayashishita, Saya Kamitani y AZM [9]

4. Mina Shirakawa, Xia Brookside y Mariah May [8]

5. Starlight Kid, Ruaka y Haruka Umesaki [6]

-. Giulia, Mai Sakurai y Thekla [6]

7. Mayu Iwatani, Hanan y Momo Kohgo [2]

Grupo Triangle Blue:

1. Syuri, MIRAI y Ami Sohrei [10] *

-. Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi [10] *

3. Natsuko Tora, Momo Watanabe y Saki Kashima [8]

-. Ram Kaichow, Maya Yukihi y Maika Ozaki [8]

5. Hazuki, Koguma y Saya Iida [6]

6. Maika, Himeka y Lady C [4]

7. Waka Tsukiyama, Rina Amikura y Yuko Sakurai [0]

* A semifinales