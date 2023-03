Stardom: “Tokyo Cinderella Journey 2023”

Finalmente concluyó el torneo “Triangle Derby I” de Stardom dentro del evento “Tokyo Cinderella Journey 2023”.

► “Tokyo Cinderella Journey 2023”

En la primera semifinal del torneo de tercias, God’s Eye (Ami Sourei, MIRAI y Syuri) se llevaron el triunfo ante Cosmic Angels (Natsupoi y Tam Nakano y SAKI). Syuri se encargó de conducir a su tercia a la gran final tras someter a Natsupoi.

Para la segunda semifinal, Prominence (Hiragi Kurumi, Risa Sera y Suzu Suzuki) superaron a Neo Stardom Army (Nanae Takahashi, Yuna Mizumori y Yuu). Fueron dos de los mejores equipos de la competencia y brindaron un reñida contienda.

Himeka comenzó su camino al retiro enfrentando a Chihiro Hashimoto de Sendai Girls, en una tremenda batalla. La gran ventaja técnica en la lucha de Hashimoto fue lo que le dio la victoria aquí, ya que desgastó físicamente a Himeka con movimientos de poder y desgastó su pierna con sujeciones de tobillo hasta que Himeka se rindió. Tras la batalla, Chihiro Hashimoto se encaró con Syuri con quien sostendrá un duelo individual.

En otra gran lucha de la jornada, Saya Kamitani logró la defensa 15 del Campeonato Wonder of Stardom ante Hazuki. Luego de algunas actuaciones dudosas, Kamitani retomó su nivel. Tras la lucha, Kamitani llamó a Mina Shirakawa y la nominó como su siguiente rival.

AZM y Starlight Kid volvieron a enfrentarse luego de más de un año que se midieron por este mismo cetro. Fue un choque que tuvo castigo a los brazos y piernas así como veloces remates de poder. AZM logró su décima defensa y al término las dos se felicitaron.

En reñida contienda, Giulia y Maya Yukuhi se enfrentaron por el Campeonato World of Stardom, retomando su añeja rivalidad y desatando la violencia. Por la intensidad de los castigos, las luchadoras se trasladaron fuera del ring y la cuenta las sorprendió sin que hubiera ganadora. De esta forma, Giulia defendió su título por segunda vez. Tam Nakano subió al ring y desafió a Giulia.

En una decisión de último momento, Prominence expuso el Campeonato Artist of Stardom dentro de la gran final del Triangle Derby I. Prominence (Hiragi Kurumi, Risa Sera y Suzu Suzuki) superaron a God’s Eye (Ami Sourei, MIRAI y Syuri). Destacaron los choques de Suzu Suzuki y MIRAI, quienes sobresalieron en la lucha.

Los resultados completos son:

Stardom “STARDOM TOKYO CINDERELLA JOURNEY 2023”, 04.03.2023

Yoyogi National Stadium Gymnasium #2

Asistencia: 1,919 Espectadores

0. Future of Stardom Title Contendership, 3 Way Battle: Rina venció a Hina y Miyu Amasaki (5:53) con un Jackknife Hold de Amasaki.

0. Queen’s Quest vs. Rebel X Enemy: Utami Hayashishita y Lady C derrotaron a Ram Kaichow y Maika Ozaki (7:25) con un German Suplex Hold de Hayashishita sobre Ozaki.

1. DDM vs. Club Venus: Maika, Mai Sakurai y Thekla vencieron a Mina Shirakawa, Mariah May y Waka Tsukiyama (10:20) con un Rolling Guillotine de Sakurai sobre Tsukiyama.

2. STARS vs. Oedo Tai: Natsuko Tora, Momo Watanabe, Saki Kashima, Ruaka y Fukigen Death★ derrotaron a Mayu Iwatani, Koguma, Hanan, Saya Iida y Momo Kohgo (8:20) con un Reverse Cradle de Fukigen sobre Kohgo.

3. Triangle Derby I – Semifinal: Syuri, MIRAI y Ami Sohrei vencieron a Tam Nakano, Natsupoi y SAKI (11:30) con un White Tiger de Syuri sobre Natsupoi.

4. Triangle Derby I – Semifinal: Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi derrotaron a Nanae Takahashi, Yuu y Yuna Mizumori (10:31) con un Gran Maestro de Tequila de Suzuki sobre Mizumori.

5. Special Singles Match: Chihiro Hashimoto venció a Himeka (8:52) con un Ankle Hold.

6. Wonder of Stardom Title: Saya Kamitani (c) derrotó a Hazuki (22:48) con un Star Crusher defendiendo el título

7. High Speed Title: AZM (c) venció a Starlight Kid (17:05) con la Numero Uno defendiendo el título

8. World of Stardom Title: Giulia (c) vs. Maya Yukihi – finalizó en doble conteo fuera (17:57) Giulia retuvo el título

9. Triangle Derby I – Final / Artist of Stardom Title: Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi (c) vencieron a Syuri, MIRAI y Ami Sohrei (14:47) con un German Suplex Hold de Suzuki sobre MIRAI ganando el torneo y defendiendo el título