Tras tomarse un descanso prolongado del ring debido al nacimiento de su primer hijo, la luchadora de All Elite Wrestling, Tay Melo, anunció su primer combate de regreso.

Tay Melo publicó un video en sus redes sociales donde confirmó que no solo regresará al ring, sino que también hará su debut en Japón con Stardom en el evento New Year’s Dream 2025, que se llevará a cabo el 3 de enero en el Tokyo Garden Theater.

Melo es una judoka experimentada y no ha luchado desde que formó equipo con su esposo, Sammy Guevara en NEW Wrestlefest XXVII el 11 de marzo de 2023.

Para su presentación en Japón, Tay Melo hará equipo con Mina Shirakawa, para enfrentar a Athena (quien también debuta en dicha función) y Thekla.

Mina Shirakawa respondió emocionada al mensaje en X de Tay Melo diciendo:

January 3rd, Mama is back !!!

A dream ✅

Starting 2025 in the best way possible. pic.twitter.com/L48hj70pBM

— TAY MELO (@taymelo) December 26, 2024