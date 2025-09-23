Stardom: Suzu Suzuki tomará descanso por lastimadura

La luchadora japonesa de Stardom y líder de la facción Mi Vida Loca, Suzu Suzuki, estará fuera de actividad por lesión.

► Suzu Suzuki causa baja por un mes

Esto fue dado a conocer por la propia empresa, explicando que Suzu Suzuki no verá acción en el lapso de un mes para atenderse de unas molestias en la espalda baja. La luchadora retó sin a Sareee por el Campeonato Femenino IWGP en una batalla durísima; sin embargo, no pudo apoderarse del título.

Cuatro días después, Suzu Suzuki lideró a Mi Vida Loca en una batalla por equipos en el Korakuen Hall, fue tras este combate, que Suzuki mostró dolor en la espalda, por lo que el médico le recomendó parar.

Además de Suzuki, Mei Seira, la actual Campeona High Speed también causará baja pero por un breve periodo, por lesión no especificada.

Stardom emitió un comunicado anunciando la ausencia de ambas:

Mei Seira y Suzu Suzuki estarán ausentes del próximo evento y más allá debido al tratamiento de sus lesiones. Mei Seira estará ausente por un breve periodo, y se espera que Suzu Suzuki esté ausente durante aproximadamente un mes. Anunciaremos sus fechas de regreso en cuanto las conozcamos. Nos disculpamos sinceramente con todos los fanáticos que esperaban con ansias los partidos entre Mei Hoshikai y Suzu Suzuki.

Agradecemos su comprensión y cooperación.