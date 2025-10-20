Stardom: Starlight Kid celebra una década de carrera

La superestrella enmascarada Starlight Kid y Stardom produjeron la función «Starlight Kid Debut 10th Anniversary«, con el que la luchadora conmemoró diez años como luchadora profesional.

► «Starlight Kid Debut 10th Anniversary»

El evento contó con invitados especiales de varias empresas, que alternaron con las luchadoras de Stardom.

Neo Genesis (Mei Seira y Miyu Amasaki) fueron contundentes ante las veteranas Mima Shimoda y Yuki Miyazaki.

Chihiro Hashimoto y Mika Iwata de Sendai Girls, no tuvieron contemplaciones para doblegar a los equipos Cosmic Angels (Natsupoi y Saori Anou) y HATE (Konami y Ruaka). Este choque fue el reencuentro de Iwata y Anou, siguiendo con su añeja rivalidad.

El evento principal contó con la participación de Starlight Kid, El Desperado y Dragon Kid, quienes se enfrentaron a Shingo Takagi, Jun Kasai y Kyoko Inoue. Si bien el combate estuvo repleto de emoción, Takagi, Kasai e Inoue se alzaron con la victoria, arruinando la celebración del décimo aniversario de Starlight Kid. Tras un frog splash de Kasai, Inoue conectó una powerbomb sobre Starlight Kid, lo que le bastó para obtener la victoria por pinfall.

Los resultados completos son:

Starlight Kid Produce «STARLIGHT KID DEBUT 10TH ANNIVERSARY ~ KICHAN FAMILY IN CRISIS!?», 20.10.2025

Shinjuku FACE

466 Espectadores

0. Starlight Kid Spare Title, 3 Way Match: Starlight Kid venció a Shin Starlight Kid (Shin Hirota Sakura) y Starlight Yuiga (Yuiga) (12:20) con un Jumping Moonsault Press sobre Shin sobre Yuiga.

1. Transcending Generations: Riho, Ram Kaichow y Rina vencieron a Emi Sakura, Hina y Yuna Mizumori (9:37) con un Kurukuru Ribbon de Riho sobre Mizumori.

2. SLK Selection! A rumble where I only called the people I wanted to call: Saya Iida venció a Tomoka Inaba y Azusa Inaba lanzándolas por encima de la tercera cuerda (24:55). Orden de eliminación: DJ Nira (#7), Tanny Mouse (#5), Yoshiko Tamura (#6), Jungle Kyona (#9), Hiroyo Matsumoto (#4), Momoe Nakanishi (#8), Tomoka Inaba (#1) y y Azusa Inaba (#2).

3. NEO GENESIS vs. NEO LADIES: Mei Seira y Miyu Amasaki vencieron a Mima Shimoda y Yuki Miyazaki (10:19) con un Cradle de Seira sobre Miyazaki.

4. 10th Anniversary y Stardom 7th Generation 3 Way Battle: Chihiro Hashimoto y Mika Iwata vencieron a Konami y Ruaka y a Saori Anou y Natsupoi (12:40) con la Raion de Iwata sobre Natsupoi.

5. Kichan Family in Crisis!?: Shingo Takagi , Jun Kasai y Kyoko Inoue vencieron a El Desperado, Dragon Kid y Starlight Kid con Mima Shimoda (24:00) con la Powerbomb de Inoue sobre Starlight.