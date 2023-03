“Stardom in Yamaguchi” fue el nombre del evento que Stardom presentó desde el Shimonoseki KDDI Ishin Hall.

► “Stardom in Yamaguchi”

Cosmic Angels (Tam Nakano, Natsupoi, Mina Shirakawa y Mariah May) superaron a Utami Hayashishita, Saya Kamitani, AZM y Miyu Amasaki de Queen’s Quest tras una intensa refriega.

Siguió otro duelo de facciones donde God’s Eye (Syuri, MIRAI, Ami Sohrei y Konami) no tuvieron contemplaciones de Giulia, Maika, Himeka y Mai Sakurai de Donna del Mondo.

En el turno estelar, Mayu Iwatani regresó a su ciudad natal y comandó a Stars (Hazuki y Koguma) a la victoria sobre Natsuko Tora, Starlight Kid y Saki Kashima de Oedo Tai. Tras celebrar el resultado, Mayu Iwatani lanzó su desafió por el Campeonato Femenino IWGP para el magno evento en el Yokohama [email protected]

Los resultados completos son:

Stardom “STARDOM IN YAMAGUCHI”, 18.03.2023

Shimonoseki KDDI Ishin Hall

Asistencia: 741 Espectadores

1. 3 Way Battle: Saya Iida venció a Lady C y Yuna Mizumori (7:19) con un Iida Bridge sobre Lady C.

2. STARS vs. Oedo Tai: Momo Watanabe y Ruaka derrotaron a Hanan y Momo Kohgo (8:42) con la Freezer Bomb de Ruaka sobre Kohgo.

3. Queen’s Quest vs. Cosmic Angels: Tam Nakano, Natsupoi, Mina Shirakawa y Mariah May vencieron a Utami Hayashishita, Saya Kamitani, AZM y Miyu Amasaki (12:36) con un Fairial Gift de Natsupoi sobre Amasaki.

4. God’s Eye vs. DDM: Syuri, MIRAI, Ami Sohrei y Konami derrotaron a Giulia, Maika, Himeka y Mai Sakurai (10:49) con un Lariat de MIRAI sobre Sakurai.

5. STARS vs. Oedo Tai: Mayu Iwatani, Hazuki y Koguma vencieron a Natsuko Tora, Starlight Kid y Saki Kashima (17:01) con un Moonsault Press de Iwatani sobre Kashima.