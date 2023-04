“Stardom in Yamagata” fue el evento que presentó Stardom en el Yamagata Big Wing.

► “Stardom in Yamagata”

En choque de tercias, Donna del Mondo (Giulia, Mai Sakurai y Thekla) chocaron contra Stars (Mayu Iwatani, Hazuki y Koguma) sin que hubiera vencedoras.

Siguió otro duelo de tercias con God’s Eye (Syuri, Ami Sohrei y Konami) doblegando a Momo Watanabe, Starlight Kid y Ruaka de Oedo Tai.

En la batalla principal se dio otra lucha de la gira de despedida de Himeka. En esta ocasión, Maika se alió con Utami Hayashishita y Saya Iida para caer ante Saya Kamitani, Maika y MIRAI. Todas ellas son compañeras de generación.

Los resultados completos son:

Stardom “STARDOM IN YAMAGATA”, 09.04.2023

Yamagata Big Wing

Asistencia: 372 Espectadores

1. Natsupoi venció a Aya Sakura (7:57) con un Fairial Gift.

2. 3 Way Battle: Tam Nakano derrotó q Yuna Mizumori y HANAKO (8:21) con un Violet Shooting sobre HANAKO.

3. Club Venus vs. STARS: Waka Tsukiyama y Jessie vencieron a Hanan y Momo Kohgo (5:48) con un Joyride de Jessie sobre Kohgo.

4. Club Venus vs. Queen’s Quest: Mina Shirakawa, Mariah May y Xena derrotaron a AZM, Lady C y Miyu Amasaki (11:46) con un Glamorous Driver MINA de Shirakawa sobre Amasaki.

5. DDM vs. STARS: Giulia, Mai Sakurai y Thekla vs. Mayu Iwatani, Hazuki y Koguma – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

6. God’s Eye vs. Oedo Tai: Syuri, Ami Sohrei y Konami vencieron a Momo Watanabe, Starlight Kid y Ruaka (10:16) con un White Tiger de Syuri sobre Ruaka.

7. Himeka Retirement Road ~Golden Generation Showdown~: Saya Kamitani, Maika y MIRAI derrotaron a Utami Hayashishita, Himeka y Saya Iida (17:08) con un Michinoku Driver II de Maika sobre Iida