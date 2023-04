“Stardom in Tokyo” fue el evento que Stardom ofreció en el Tokyo Korakuen Hall.

► “Stardom in Tokyo”

En enfrentamiento de eliminación de sextetas, Oedo Tai (Natsuko Tora, Momo Watanabe, Starlight Kid, Ruaka, Rina y Fukigen Death★ se impusieron a Stars (Mayu Iwatani, Hazuki, Koguma, Hanan, Saya Iida y Momo Kohgo).

AZM logró la onceava defensa del Campeonato High Speed, respondiendo al desafío que hiciera Saki Kashima.

En la batalla principal, Maihime (Maika y Himeka) sostuvieron su último enfrentamiento como pareja, ante Syuri y Giulia, reuniéndose de nueva cuenta, las originales integrantes de Donna del Mondo.

Los resultados completos son:

Stardom, 14.04.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,013 Espectadores

1. 3 Way Battle: Hina venció a Aya Sakura y HANAKO (7:39) con un Gedo Clutch sobre Sakura.

2. MIRAI y Ami Sohrei derrotaron a Yuna Mizumori y Ram Kaichow (10:38) con un Jumping Lariat de MIRAI sobre Mizumori.

3. Cosmic Angels vs. DDM: Tam Nakano y Natsupoi vencieron a Mai Sakurai y Thekla (10:06) con un Rolling Leg Roll Clutch Cutback de Natsupoi sobre Thekla.

4. Konami vs. Waka Tsukiyama – finalizó en doble conteo fuera (4:52).

5. Queen’s Quest vs. Club Venus: Mina Shirakawa, Mariah May, Xena y Jessie derrotaron a Utami Hayashishita, Saya Kamitani, Lady C y Miyu Amasaki (11:36) con un Joyride de Jessie sobre Lady C.

6. STARS vs. Oedo Tai 6 vs. 6 Elimination Match: Natsuko Tora, Momo Watanabe, Starlight Kid, Ruaka, Rina y Fukigen Death★ vencieron a Mayu Iwatani, Hazuki, Koguma, Hanan, Saya Iida y Momo Kohgo (3-2) (16:20). Fukigen eliminó a Koguma por Pinfall (7:46). Fukigen y Hazuki eliminó a Rina y Hanan cayeron por encima de la tercera cuerda (9:27). Hazuki eliminó a Fukigen con un Vertical Drop Brainbuster (9:48). Iida eliminó a Ruaka con un Iida Bridge (11:10). Watanabe eliminó a Iida con un Hitodenashi Driver (12:32). Iwatani y Watanabe eliminaron a Tora y Hazuki cayeron por encima de la tercera cuerda (13:50). Watanabe e Iwatani cayeron por encima de la tercera cuerda (14:04). Kid eliminó a Kohgo con la Kuro Tora Tenbatsu (16:20).

7. High Speed Title: AZM (c) derrotó a Saki Kashima (4:28) con un Azumi Sushi defendiendo el título

8. Himeka Retirement Road Last Maihime: Giulia y Syuri vencieron a Maika y Himeka (15:54) con una Northern Light Bomb de Giulia sy Himeka