La empresa femenina Stardom se presentó en el Kyoto KBS Hall con su función denominada “Stardom in Kyoto”.

► “Stardom in Kyoto”

God’s Eye (Ami Sourei, MIRAI y Syuri) sigue con buen paso y en esta ocasión superaron a Queen’s Quest (Lady C, Saya Kamitani y Utami Hayashishita).

En la batalla semifinal, Cosmic Angels (Natsupoi y Tam Nakano) realizaron un gran trabajo en equipo para dominar a Donna del Mondo (Giulia y Himeka). Tras el combate, Giulia y Tam Nakano se encararon, Nakano agarró un par de tijeras y cortó un mechón de cabello de Giulia. Hace dos años, los dos se enfrentaron en una lucha de cabelleras, donde Giulia perdió.

En el turno principal, Miyu Amasaki se presentó en su ciudad natal y sostuvo un choque individual contra Nanae Takahashi, quien fungió como una recia sinodal, doblegando a la joven luchadora tras catorce minutos. Al final se anunció, que con permiso del presidente Rossy Ogawa, Miyu Amasaki tendrá una serie de presentaciones con la empresa Diana.

Los resultados completos son:

Stardom “STARDOM IN KYOTO”, 19.03.2023

Kyoto KBS Hall

1. 3 Way Battle: Yuna Mizumori venció a Saya Iida y Momo Kohgo (7:32) con la Supergirl sobre Kohgo.

2. DDM vs. Club Venus: Mina Shirakawa y Mariah May derrotaron a Maika y Mai Sakurai (10:07) con la Figure-Four Leglock de Shirakawa sobre Sakurai.

3. The Best High Speed 4 Way Battle: Saki Kashima venció a AZM, Starlight Kid y Koguma (8:40) con la Kishikaisei sobre AZM.

4. STARS vs. Oedo Tai: Natsuko Tora, Momo Watanabe y Ruaka derrotaron a Mayu Iwatani, Hazuki y Hanan (10:56) con un Tequila Sunrise de Watanabe sobre Hanan.

5. Queen’s Quest vs. God’s Eye: Syuri, MIRAI y Ami Sohrei vencieron a Utami Hayashishita, Saya Kamitani y Lady C (11:36) con un Raiden Shiku de Sohrei sobre Lady C.

6. Himeka Retirement Road: Tam Nakano y Natsupoi derrotaron a Giulia y Himeka (12:33) con un Jackknife Hold de Natsupoi sobre Himeka.

7. Passion Infusion Match: Nanae Takahashi venció a Miyu Amasaki (14:28) con la Refrigerator Bomb.