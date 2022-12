Stardom: «Showcase Vol. 3»

La empresa femenina Stardom presentó la tercera edición de su serial «Showcase», desde el Kawasaki City Todoroki Arena.

► «Showcase Vol. 3»

Dentro del evento hubo una sola lucha del torneo «Goddess of Stardom 2022», correspondiente al Grupo Blue, donde Nanae Takahashi y Yuu alcanzaron siete unidades tras imponerse a Hanan y Saya Iida.

Sumire Natsu reapareció en Stardom haciendo equipo con Hazuki, recordando su época con Oedo Tai. Ambas enfrentaron a dos de las actuales miembros de la misma agrupación (Natsuko Tora y Saki Kashima), la violencia se desató entra ambas duplas y el encuentro terminó sin decisión.

Otra luchadora que reapareció fue Sayaka Unagi, quien se reencontró con sus compañeras de Cosmic Angels, Tam Nakano y Natsupoi, aunque cayeron ante las chicas de Prominence (Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi) en una divertida lucha hardcore.

En el turno principal, Nanae Takahashi, Yuu y Grim Reaper Mask superaron a Giulia, Thekla y Mai Sakurai en una lucha de ataúd explosiva, el desorden y la confusión se hizo presente, incluso el presidente Rossy Ogawa terminó en el ataúd, cuando Yuu lo cargó en vilo y lo metió en él.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM IN SHOWCASE VOL. 3», 26.11.2022

Kawasaki City Todoroki Arena

Asistencia: 778 Espectadores

1. Goddess of Stardom – Blue Goddess: Nanae Takahashi y Yuu [7] vencieron Hanan y Saya Iida [2] (8:13) con un Nanamomo Diver de Takahashi sobre Iida.

2. Anywhere Fall Rules 4 Way Battle: Koguma derrotó a AZM, Starlight Kid y Ram Kaichow (10:34) con un Horizontal Cradle sobre AZM.

3. Beauty Salon ZEST Collaboration Match – Winner Haircut Rules 4 Way Battle: Lady C venció a Saya Kamitani, Himeka y Momo Kohgo (8:04) con un Cobra Twist con Shampoo sobre Kohgo.

4. Judo Jacket Rules: Mayu Iwatani, Maika y Hanan derrotaron a Utami Hayashishita, MIRAI y Hina (9:21) con un Chickenwing Facelock de Maika gegen sobre Hina.

5. No Holds Barred Match: Hazuki y Sumire Natsu vs. Natsuko Tora y Saki Kashima – finalizó sin decisión (10:58).

6. Hardcore Rules: Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi vencieron a Tam Nakano, Natsupoi y Sayaka Unagi (15:42) con un German Suplex Hold de Suzuki sobre Unagi.

7. Neo Stardom Army vs. Donna del Mondo Coffin Explosion Match: Nanae Takahashi, Yuu y Grim Reaper Mask derrotaron a Giulia, Thekla y Mai Sakurai (14:45) por Explosión de ataúd.

– Goddess of Stardom 2022 – Clasificación Parcial:

Red Goddesses:

1. Utami Hayashishita & Saya Kamitani (AphroditE) [8]

-. Giulia & Thekla (Mafia Bella) [8]

3. Tam Nakano & Natsupoi (meltear) [6]

4. Syuri & Tomoka Inaba (Karate Brave) [5]

-. Momo Watanabe & Starlight Kid (Black Desire) [5]

6. Saki Kashima & Fukigen Death (We Love Tokyo Sports) [2]

-. Mayu Iwatani & Momo Kohgo (Peach☆Rock) [2]

8. Mai Sakurai & Lady C (Mai Fair Lady) [0]

Blue Goddess:

1. Natsuko Tora & Ruaka (BMI2000) [8]

-. Maika & Himeka (MaiHime) [8]

3. Nanae Takahashi & Yuu (7Upp) [7]

4. Hazuki & Koguma (FWC) [6]

5. MIRAI & Ami Sohrei (The New Eras) [5]

6. SAKI & Waka Tsukiyama (Kawild Venus) [2] *

-. AZM & Miyu Amasaki (02line) [2]

-. Hanan & Saya Iida (wing★gori) [2]