Stardom: Se revelan las participantes al Cinderella Tournament 2026

Con la participación de 32 luchadoras, se anunció el torneo «Cinderella Tournament 2026» de la empresa femenina Stardom.

► Participantes del Cinderella Tournament 2026

La competencia dará inicio el 6 de marzo en Nagoya. Todos los duelos de la primera ronda se disputarán durante dos días, el 6 y el 7 de marzo. La segunda ronda del torneo está programada para el 8 de marzo en el Korakuen Hall. Este recinto también albergará los cuartos de final el 11 de marzo, mientras que las semifinales y la final están programadas para el 15 de marzo en el Yokohama Budokan.

Sayaka Kurara fue la ganadora del torneo del año pasado y luego desafió sin éxito a Saya Kamitani por el Campeonato World of Stardom en mayo de 2025.

A la ganadora del torneo se le concede «un deseo» que normalmente es una lucha para retar por el campeonato de su elección.

Las participantes de esta edición son:

Hanan (ganadora 2024)

Saya Iida

Momo Kohgo

Yuria Hime

Bea Priestley

Natsupoi

Saori Anou

Yuna Mizumori

Sayaka Kurara (ganadora 2025)

Aya Sakura

Ami Sohrei

Saki Kashima

Hina

Lady C

Tomoka Inaba

Ranna Yagami

Kiyoka Kotatsu

Miyu Amasaki

Rina Yamashita

Akira Kurogane

Rina

Fukigen Death

Azusa Inaba

Xena

HANAKO

Waka Tsukiyama

Rian

Maki Itoh

Anne Kanaya

Kikyo Furusawa

Fuwa-chan

Tabata (CMLL)

Las actuales monarcas World, Wonder y Goddesses, (Saya Kamitani, Konami, Ruaka y Natsuko Tora) de H.A.T.E no están incluidas en la competencia. Suzu Suzuki no alcanzó a recuperarse por lo que tampoco participará.

Fuwa-chan que hace poco tuvo su debut oficial, compite en este, su primer torneo; Maki Itoh, quien hace poco llegó a la empresa, también debutará en esta competencia. Por segundo año consecutivo, la mexicana Tabata fue invitada a competir.