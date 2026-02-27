Stardom: Se revelan las participantes al Cinderella Tournament 2026

Con la participación de 32 luchadoras, se anunció el torneo «Cinderella Tournament 2026» de la empresa femenina Stardom.
► Participantes del Cinderella Tournament 2026
La competencia dará inicio el 6 de marzo en Nagoya. Todos los duelos de la primera ronda se disputarán durante dos días, el 6 y el 7 de marzo. La segunda ronda del torneo está programada para el 8 de marzo en el Korakuen Hall. Este recinto también albergará los cuartos de final el 11 de marzo, mientras que las semifinales y la final están programadas para el 15 de marzo en el Yokohama Budokan.
Sayaka Kurara fue la ganadora del torneo del año pasado y luego desafió sin éxito a Saya Kamitani por el Campeonato World of Stardom en mayo de 2025.
A la ganadora del torneo se le concede «un deseo» que normalmente es una lucha para retar por el campeonato de su elección.
Las participantes de esta edición son:
- Hanan (ganadora 2024)
- Saya Iida
- Momo Kohgo
- Yuria Hime
- Bea Priestley
- Natsupoi
- Saori Anou
- Yuna Mizumori
- Sayaka Kurara (ganadora 2025)
- Aya Sakura
- Ami Sohrei
- Saki Kashima
- Hina
- Lady C
- Tomoka Inaba
- Ranna Yagami
- Kiyoka Kotatsu
- Miyu Amasaki
- Rina Yamashita
- Akira Kurogane
- Rina
- Fukigen Death
- Azusa Inaba
- Xena
- HANAKO
- Waka Tsukiyama
- Rian
- Maki Itoh
- Anne Kanaya
- Kikyo Furusawa
- Fuwa-chan
- Tabata (CMLL)
Las actuales monarcas World, Wonder y Goddesses, (Saya Kamitani, Konami, Ruaka y Natsuko Tora) de H.A.T.E no están incluidas en la competencia. Suzu Suzuki no alcanzó a recuperarse por lo que tampoco participará.
Fuwa-chan que hace poco tuvo su debut oficial, compite en este, su primer torneo; Maki Itoh, quien hace poco llegó a la empresa, también debutará en esta competencia. Por segundo año consecutivo, la mexicana Tabata fue invitada a competir.