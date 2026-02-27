Stardom: Se revelan las participantes al Cinderella Tournament 2026

Con la participación de 32 luchadoras, se anunció el torneo «Cinderella Tournament 2026» de la empresa femenina Stardom.

► Participantes del Cinderella Tournament 2026

La competencia dará inicio el 6 de marzo en Nagoya. Todos los duelos de la primera ronda se disputarán durante dos días, el 6 y el 7 de marzo. La segunda ronda del torneo está programada para el 8 de marzo en el Korakuen Hall. Este recinto también albergará los cuartos de final el 11 de marzo, mientras que las semifinales y la final están programadas para el 15 de marzo en el Yokohama Budokan.

Sayaka Kurara fue la ganadora del torneo del año pasado y luego desafió sin éxito a Saya Kamitani por el Campeonato World of Stardom en mayo de 2025.

A la ganadora del torneo se le concede «un deseo» que normalmente es una lucha para retar por el campeonato de su elección.

Las participantes de esta edición son:

  • Hanan (ganadora 2024)
  • Saya Iida
  • Momo Kohgo
  • Yuria Hime
  • Bea Priestley
  • Natsupoi
  • Saori Anou
  • Yuna Mizumori
  • Sayaka Kurara (ganadora 2025)
  • Aya Sakura
  • Ami Sohrei
  • Saki Kashima
  • Hina
  • Lady C
  • Tomoka Inaba
  • Ranna Yagami
  • Kiyoka Kotatsu
  • Miyu Amasaki
  • Rina Yamashita
  • Akira Kurogane
  • Rina
  • Fukigen Death
  • Azusa Inaba
  • Xena
  • HANAKO
  • Waka Tsukiyama
  • Rian
  • Maki Itoh
  • Anne Kanaya
  • Kikyo Furusawa
  • Fuwa-chan
  • Tabata (CMLL)

Las actuales monarcas World, Wonder y Goddesses, (Saya Kamitani, Konami, Ruaka y Natsuko Tora) de H.A.T.E no están incluidas en la competencia. Suzu Suzuki no alcanzó a recuperarse por lo que tampoco participará.

Fuwa-chan que hace poco tuvo su debut oficial, compite en este, su primer torneo; Maki Itoh, quien hace poco llegó a la empresa, también debutará en esta competencia. Por segundo año consecutivo, la mexicana Tabata fue invitada a competir.

 

