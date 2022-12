Stardom: Se anuncia el torneo «Triangle Derby»

Stardom anunció un nuevo torneo, el Triangle Derby. Los primeros combates serán el 3 de enero de 2023 en el Yokohama Budokan y el 8 de enero de 2023 en el Nagoya International Conference Hall Event Hall.

► Triangle Derby – Equipos

Serán 14 los equipos que participarán en esta nueva competencia. Los cuatro mejores equipos de la fase de grupos se enfrentarán en las semifinales el 4 de marzo de 2023 en el Gimnasio #2 del Estadio Nacional Yoyogi.

Triangle Red Block:

– Mayu Iwatani, Hanan y Momo Kohgo

– Utami Hayashishita, Saya Kamitani y AZM

– Tam Nakano, Natsupoi y SAKI

– Giulia, Mai Sakurai y Thekla

– Starlight Kid, Ruaka y Haruka Umesaki

– Nanae Takahashi, Yuu y Yuna Mizumori

– Mina Shirakawa, Xia Brookside y Mariah May

Triangle Blue Block:

– Syuri, MIRAI y Ami Sohrei

– Hazuki, Koguma y Saya Iida

– Maika, Himeka y Lady C

– Waka Tsukiyama, Rina Amikura y Yuko Sakurai

– Natsuko Tora, Saki Kashima y Momo Watanabe

– Risa Sera, Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi

– Ram Kaichow, Maya Yukihi y Maika Ozaki

► Triangle Derby – Calendario de Encuentros

Stardom «NEW YEAR STARS 2023», 03.01.2023

Yokohama Budokan

0. 3 Way Match: Miyu Amasaki vs. Hina vs. Rina

1. Triangle Derby I: Mina Shirakawa, Xia Brookside y Mariah May vs. Waka Tsukiyama, Rina Amikura y Yuko Sakurai

2. Triangle Derby I: Starlight Kid, Ruaka y Haruka Umesaki vs. Risa Sera , Suzu Suzuki y Kurumi Hiragi

3. Triangle Derby I: Mayu Iwatani, Hanan y Momo Kohgo vs. Natsuko Tora, Momo Watanabe y Saki Kashima

4. Triangle Derby I: Nanae Takahashi, Yuu y Yuna Mizumori vs. Hazuki, Koguma y Saya Iida

5. Triangle Derby I: Tam Nakano, Natsupoi y SAKI vs. Maika, Himeka y Lady C

6. Triangle Derby I: Utami Hayashishita, Saya Kamitani y AZM vs. Syuri, MIRAI y Ami Sohrei

7. Triangle Derby I: Giulia, Mai Sakurai y Thekla vs. Ram Kaichow, Maya Yukihi y Maika Ozaki

Stardom, 06.01.2023

Tokyo Korakuen Hall

– Triangle Derby I: Mayu Iwatani, Hanan & Momo Kohgo vs. Hazuki, Koguma & Saya Iida

– Triangle Derby I: Nanae Takahashi, Yuu & Yuna Mizumori vs. Ram Kaichow, Maya Yukihi & Maika Ozaki

– Triangle Derby I: Giulia, Mai Sakurai & Thekla vs. Maika, Himeka & Lady C

– Triangle Derby I: Mina Shirakawa, Xia Brookside y Mariah May vs. Syuri, MIRAI & Ami Sohrei

– Triangle Derby I: Starlight Kid, Ruaka & Haruka Umesaki vs. Waka Tsukiyama, Rina Amikura & Yuko Sakurai

– Triangle Derby I: Tam Nakano, Natsupoi & SAKI vs. Natsuko Tora, Momo Watanabe & Saki Kashima

– Utami Hayashishita & Saya Kamitani vs. AZM & Miyu Amasaki

Stardom «TRIANGLE DERBY I IN NAGOYA ~ COME TO NAGOYA STARDOM», 08.01.2023

Nagoya International Conference Hall Event Hall

– Wonder of Stardom Title:

– High Speed Title:

– Triangle Derby I: Tam Nakano, Natsupoi & SAKI vs. Risa Sera , Suzu Suzuki & Kurumi Hiragi

– Triangle Derby I: Mina Shirakawa, Xia Brookside y Mariah May vs. Natsuko Tora, Momo Watanabe & Saki Kashima

– Triangle Derby I: Giulia, Mai Sakurai & Thekla vs. Waka Tsukiyama, Rina Amikura & Yuko Sakurai

– New Year Nagoya Rumble:

Stardom «TRIANGLE DERBY I IN ANJO», 09.01.2023

Tosho Arena Anjo

– Triangle Derby I: Tam Nakano, Natsupoi & SAKI vs. Waka Tsukiyama, Rina Amikura & Yuko Sakurai

– Triangle Derby I: Mina Shirakawa, Xia Brookside y Mariah May vs. Maika, Himeka & Lady C

– Utami Hayashishita & Saya Kamitani vs. MIRAI & Ami Sohrei

– Mayu Iwatani, Hazuki, Koguma, Saya Iida & Momo Kohgo vs. Natsuko Tora, Momo Watanabe, Starlight Kid, Saki Kashima & Ruaka

– 4 Way Battle: Syuri vs. Thekla vs. Yuna Mizumori vs. Mai Sakurai

Stardom, 14.01.2023

Osaka Edion Arena #2

– Triangle Derby I: Tam Nakano, Natsupoi & SAKI vs. Ram Kaichow, Maya Yukihi & Maika Ozaki

– Triangle Derby I: Nanae Takahashi, Yuu & Yuna Mizumori vs. Risa Sera , Suzu Suzuki & Kurumi Hiragi

– Triangle Derby I: Mina Shirakawa, Xia Brookside y Mariah May vs. Hazuki, Koguma & Saya Iida

– Triangle Derby I: Starlight Kid, Ruaka & Haruka Umesaki vs. Maika, Himeka & Lady C

– Triangle Derby I: Giulia, Mai Sakurai & Thekla vs. Syuri, MIRAI & Ami Sohrei

– Triangle Derby I: Utami Hayashishita, Saya Kamitani & AZM vs. Natsuko Tora, Momo Watanabe & Saki Kashima

– Mayu Iwatani & Momo Kohgo vs. Waka Tsukiyama & Miyu Amasaki

Stardom, 15.01.2023

Osaka Edion Arena #2

– Triangle Derby I: Utami Hayashishita, Saya Kamitani & AZM vs. Waka Tsukiyama, Rina Amikura & Yuko Sakurai

– Triangle Derby I: Mina Shirakawa, Xia Brookside y Mariah May vs. Risa Sera , Suzu Suzuki & Kurumi Hiragi

– Triangle Derby I: Starlight Kid, Ruaka & Haruka Umesaki vs. Ram Kaichow, Maya Yukihi & Maika Ozaki

– Triangle Derby I: Giulia, Mai Sakurai & Thekla vs. Natsuko Tora, Momo Watanabe & Saki Kashima

– Triangle Derby I: Mayu Iwatani, Hanan & Momo Kohgo vs. Maika, Himeka & Lady C

– 3 Way Battle: Tam Nakano & Natsupoi vs. Hazuki & Saya Iida vs. Syuri & Ami Sohrei

– 4 Way Battle: Koguma vs. MIRAI vs. Miyu Amasaki vs. Yuna Mizumori

Stardom, 21.01.2023

Belle Salle Takadanobaba

– Future of Stardom Title: Ami Sohrei (c) vs. Mai Sakurai

– Triangle Derby I: Mina Shirakawa, Xia Brookside y Mariah May vs. Ram Kaichow, Maya Yukihi & Maika Ozaki

– Triangle Derby I: Nanae Takahashi, Yuu & Yuna Mizumori vs. Natsuko Tora, Momo Watanabe & Saki Kashima

– Triangle Derby I: Utami Hayashishita, Saya Kamitani & AZM vs. Maika, Himeka & Lady C

– Triangle Derby I: Mayu Iwatani, Hanan & Momo Kohgo vs. Risa Sera , Suzu Suzuki & Kurumi Hiragi

Stardom, 28.01.2023

Funabashi City General Gymnasium (Funabashi Arena)

– Triangle Derby I: Giulia, Mai Sakurai & Thekla vs. Hazuki, Koguma & Saya Iida

– Triangle Derby I: Nanae Takahashi, Yuu & Yuna Mizumori vs. Maika, Himeka & Lady C

– Triangle Derby I: Starlight Kid, Ruaka & Haruka Umesaki vs. Syuri, MIRAI & Ami Sohrei

– Triangle Derby I: Utami Hayashishita, Saya Kamitani & AZM vs. Risa Sera , Suzu Suzuki & Kurumi Hiragi

– Mayu Iwatani, Hanan & Momo Kohgo vs. Mina Shirakawa, Xia Brookside y Mariah May

– Tam Nakano, Natsupoi & Waka Tsukiyama vs. Natsuko Tora, Momo Watanabe & Saki Kashima

– 4 Way Battle: Miyu Amasaki vs. Hina vs. Tomoka Inaba vs. Rina

Stardom, 29.01.2023

Nippon Totor Green Dome Maebashi Sub Arena

– Triangle Derby I: Mayu Iwatani, Hanan & Momo Kohgo vs. Syuri, MIRAI & Ami Sohrei

– Triangle Derby I: Tam Nakano, Natsupoi & SAKI vs. Hazuki, Koguma & Saya Iida