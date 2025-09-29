Stardom: Saya Kamitani es doble monarca

Ante un pletórico Korakuen Hall, Stardom presentó su magna función denominada «Stardom in Korakuen 2025 Sep.» donde se expusieron tres cinturones.

► «Stardom in Korakuen 2025 Sep.»

Hazuki y Koguma oficializaron su propio combate de dobles por el Campeonato Mundial Spark Joshi y el Campeonato Femenino de Japón CMLL, confirmando que se disputará en el próximo evento del Stardom Korakuen Hall del 11 de octubre. Esta será la primera vez que ambas se enfrenten en lucha individual desde las semifinales del Cinderella Tournament.

Ami Sohrei y Lady C fueron fulminantes con un ataque con silla para cazar a Natusko Tora y Ruaka, finalizando el duelo lanzaron su desafío por el Campeonato Goddesses of Stardom.

Syuri dejó muy claro que quería recuperar el Campeonato Femenino IWGP de manos de Sareee, pero la campeona dijo que aún no podía darle la lucha a Syuri, ya que tenía la mira puesta en una retadora en el extranjero, y el anuncio se realizaría de manera inminente.

HANAKO fue contundente para vencer a Hina y apoderarse del Campeonato Future of Stardom. Aya Sakura llegó al ring después del duelo y se presentó como la primera retadora de HANAKO.

En el turno estelar, Saya Kamitani retuvo el Campeonato World of Stardom y se apropió del Campeonato Femenino NJPW STRONG imponiéndose a AZM. Tras celebra su triunfo,, Kamitani vio subir al ring a Momo Watanabe, la ganadora del 5*Star Grand Prix. Watanabe, solicitó su oportunidad por ambos cinturones en el evento Crimson Nightmare que se realizará el 3 de noviembre en el Ota-Ward City Gymnasium.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM IN KORAKUEN 2025 SEP.», 27.09.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,639 Espectadores – Super No Vacancy Full House

0. Yuria Hime venció a Kikyo Furusawa (5:44) con un Armlock-Style Figure-Four Necklock.

1. Natsupoi, Saori Anou y Tae Honma vencieron a Ranna Yagami, Sayaka Kurara y Rian (10:57) con la Me llamo*Tae de Honma sobre Yagami.

2. Waka Tsukiyama venció a Momo Kohgo (5:08) con un Aussie Suplex.

3. Hanan, Saya Iida y Bea Priestley vencieron a Momo Watanabe, Konami y Fukigen Death★ (6:38) cuando Konami fue descalificada.

4. 3 Way Battle: Hazuki, Koguma, Yuna Mizumori y Aya Sakura vencieron a Starlight Kid, Mei Seira, Miyu Amasaki y Ema Maishima y a Rina Yamashita, Itsuki Aoki, Bozilla y Akira Kurogane (8:47) con un Diving Senton de Hazuki sobre Maishima.

5. Ami Sohrei, Lady C y Kiyoka Kotatsu vencieron a Natsuko Tora, Ruaka y Rina (12:03) con la Big Boot de Lady C sobre Tora.

6. Sareee y Kaoru Ito vencieron a Syuri y Tomoka Inaba (8:50) con la Uranage de Sareee sobre Inaba.

7. Future of Stardom Title: HANAKO venció a Hina (c) (14:11) con un JP Coaster – conquistando el título.

8. World of Stardom Title y STRONG Women’s Title: Saya Kamitani (c, World) venció a AZM (c, STRONG) (23:10) con la Revolution-Style Star Crusher – conquistando el título Strong y reteniendo el World of Stardom