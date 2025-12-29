Stardom: Resultados «Year-End X’Mas Night 2025» Yuna Mizumori se corona

El Tokyo Korakuen Hall fue escenario para «Year-End X’Mas Night 2025«, el último evento que Stardom presentó en ese recinto en 2025.

► «Year-End X’Mas Night 2025»

Durante el programa se emitió una breve viñeta que aparentemente insinuaba la aparición de un personaje tipo «gamer» o «streamer». Las primeras especulaciones apuntan a que se trata de Stevie Turner (quien anteriormente trabajó para Stardom como Bobbi Tyler) o Dakota Kai (quien anteriormente trabajó en una gira para Stardom como Evie).

La última aparición de Yuu en Stardom, cuatro días antes de su retiro, terminó con una derrota de su equipo ante el combinado de Empress Nexus Venus (HANAKO y Maika) y God’s Eye (Ranna Yagami y Syuri). Tras la lucha, Maika le dedicó a Yuu un discurso de despedida.

En el turno semifinal, Yuna Mizumori se conviertió en Campeona High Speed en su tercera oportunidad, siendo este su primer título individual en Stardom. El reinado de Mei Seira terminó a los 510 días, el segundo más largo en la historia del cinturón, con nueve defensas exitosas del título. Después de ganar el título, Yuna Mizumori invitó al resto de la división de High Speed a unirse a ella en el ring, y finalmente eligió a Yuki Mashiro como su primera retadora al título.

En el turno estelar, las retadoras a los principales títulos, Cosmic Angels (Aya Sakura, Saori Anou ySayaka Kurara) y Saya Iida dominaron a las monarcas de HATE (Konami, Natsuko Tora, Ruaka y Saya Kamitani) como choque previo a las luchas que se realizarán en Dream Queendom.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM YEAREND X’MAS NIGHT 2025», 24.12.2025

Tokyo Korakuen Hall

1,121 Fans

0. Yuki Mashiro venció a Kikyo Furusawa (7:10) con un Tokumori Clutch.

1. Natsupoi, Rian y Ema Maishima vencieron a Sareee, Chi Chi y Miku Kanae (11:25) con la Hanaguruma de Rian sobre Kanae.

2. Xena y Waka Tsukiyama vencieron a Kohaku y Anne Kanaya (8:35) con un Thunderstruck de Xena sobre Kanaya.

3. Hazuki, Koguma, AZM, Miyu Amasaki y Olympia vencieron a Ami Sohrei, Lady C, Tomoka Inaba , Bozilla y Akira Kurogane (9:30) con un Diving Senton de Hazuki sobre Kurogane.

4. 4 Way Battle: Bea Priestley, Momo Kohgo y Yuria Hime vencieron a Saki Kashima, Hina y Kiyoka Kotatsu y a Suzu Suzuki, Rina Yamashita y Itsuki Aoki y a Rina, Azusa Inaba y Fukigen Death★ (8:01) con un Falcon Arrow de Priestley sobre Fukigen.

5. Maika, Syuri, HANAKO y Ranna Yagami vencieron a Chihiro Hashimoto, Yuu, Manami y YUNA (11:52) con un JP Coaster de HANAKO sobre YUNA.

6. High Speed Title: Yuna Mizumori venció a Mei Seira (c) (14:01) con un Supergirl – conquistando el título.

7. Saori Anou, Saya Iida, Aya Sakura y Sayaka Kurara vencieron a Saya Kamitani, Konami, Natsuko Tora y Ruaka (16:44) con un Special Pottering de Anou sobre Kamitani.