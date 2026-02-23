Stardom: Resultados «Supreme Fight in Osaka 2026» 3 títulos en disputa

Stardom celebró su gran evento «Supreme Fight in Osaka 2026» en el Osaka Edion Arena donde se disputaron tres campeonatos.

► “Founding 15th Anniversary Celebration”

Mi Vida Loca (Akira Kurogane, Itsuki Aoki, Rina Yamashita y Suzu Suzuki) se impusieron en una lucha en desventaja ante Empress Nexus Venus (HANAKO, Maika, Rian, Waka Tsukiyama y Xena). Tras la Guerra de facciones, Maika disolvió su grupo E neXus V.

En la lucha por el Campeonato Goddesses of Stardom, las campeonas Natsuko Tora y Ruaka retuvieron sus cinturones por quinta ocasión al derrotar a Hanan y Bea Priestley.

Konami doblegó a Ami Sohrei para conservar su título Wonder of Stardom, en su tercera defensa exitosa. Tras el combate, Hina apareció y retó a Konami por el cinturón blanco.

El evento principal fue un esperado combate por el Campeonato de World of Stardom entre la campeona reinante, Saya Kamitani, y su retadora, Starlight Kid. Ambas se enfrascaron en una batalla campal frente al público de Osaka. Cada una se esforzó al máximo para alzarse con la victoria; durante el combate, Kamitani se dislocó un dedo y el combate se detuvo por un tiempo prolongado. Tras ser examinada por un médico en el ringside, se le permitió continuar con el dedo dislocado, hasta que la lucha se inclinó a su favor para su novena defensa titular. Tras el duelo, Sayaka Kurara encaró a Saya Kamitani y le exigió un combate por el título.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM FOUNDING 15TH ANNIVERSARY CELEBRATION ~ STARDOM SUPREME FIGHT IN OSAKA 2026», 07.02.2026

Osaka Edion Arena

2,563 Espectadores

0. High Speed 5 Way Battle: Momo Kohgo venció a Yuna Mizumori, Lady C, Kiyoka Kotatsu y Azusa Inaba (6:27) con la Bakuten Momo Arashi sobre Mizumori.

0. Hina, Tomoka Inaba y Ranna Yagami vencieron a Sayaka Kurara, Anne Kanaya y Kikyo Furusawa (11:29) con un Mad Splash de Hina sobre Kurara.

1. Special Singles Match: Rina venció a Fuwa-chan (13:22) con un Pink♡Devil.

2. Kawaii of Kawaii Title: Maki Itoh (c) venció a Aya Sakura (12:06) con un Itoh Deluxe.

3. 4 Way Battle: AZM y Miyu Amasaki vencieron a Saya Iida y Yuria Hime, Natsupoi y Saori Anou y a Kuidaore Hazuki y Billiken☆ (9:21) con la Amanohashidate de Amasaki sobre Hime.

4. Special Singles Match: Syuri venció a Saki Kashima (7:06) con la Okuyaburi no Kishikaisei.

5. Unit Opposition War E neXus V vs. Mi Vida Loca Singles Elimination Match: Suzu Suzuki, Rina Yamashita, Itsuki Aoki y Akira Kurogane vencieron a Maika, HANAKO, Xena, Waka Tsukiyama y Rian (34:34).

1) Itsuki Aoki venció a Waka Tsukiyama (4:00) con la Rasha Hasami.

2) Itsuki Aoki venció a Xena (5:39) con un Dust Ring Shiki.

3) HANAKO venció a Itsuki Aoki lanzándola por encima de la tercera cuerda (3:23).

4) HANAKO y Rina Yamashita cayeron por encima de la tercera cuerda (5:54).

5) Maika vs. Suzu Suzuki – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (10:00).

6) Akira Kurogane venció a Rian con un Yokubari☆Lock (5:38).

6. Goddesses of Stardom Title: Natsuko Tora y Ruaka (c) vencieron a Hanan y Bea Priestley (15:04) con la Swanton Bomb de Tora sobre Hanan defendiendo el título.

7. Wonder of Stardom Title: Konami (c) venció a Ami Sohrei (19:04) con un Doujime Sleeper Hold defendiendo el título.

8. World of Stardom Title: Saya Kamitani (c) venció a Starlight Kid (27:26) con un Revolution-Style Star Crusher defendiendo el título.