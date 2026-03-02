Stardom: Resultados «Stardom in Kokakuen Feb.» Konami sigue reinando

La empresa femenina Stardom regresó al Korakuen Hall para culminar un intenso mes de febrero, con la disputa de dos campeonatos.

► «Stardom in Kokakuen Feb.»

HATE se impuso en una lucha en desventaja y todas las integrantes se lanzaron sobre Sayaka Kurara.

La tercia mexicana conformada por Tabata, India Sioux y Kira se impuso a Lady C, Ami Sourei y Ranna Yagami de God’s Eye, reafirmando la presencia internacional de la lucha mexicana.

En lucha especial de parejas, Sareee estuvo en acción con Takumi Iroha, compitiendo como Spark Rush. En su primer combate como equipo en Stardom, derrotaron a Hazuki y Fuwa-chan.

En lucha de cuatro contra cuatro, STARS (Hanan, Momo Kohgo, Saya Iida y Yuria Hime) dominaron a Neo Genesis (AZM, Mei Seira, Miyu Amasaki y Starlight Kid).

La poderosa HANAKO concretó la tercera defensa del Campeonato Future of Stardom dominando a Akira Kurogane. Tras la lucha pidió a Sareee que la incluyera en la cartelera de Sareee-ISM el 22 de marzo.

En el turno estelar, Konami defendió el Campeonato Wonder of Stardom contra Hina, asegurando su cuarta defensa. Konami centró su ataque en el brazo de Hina, una táctica que resultó efectiva, ya que Hina finalmente se rindió ante el Final Lancer. Konami continuó el castigo después de que la campana sonó, optando por humillar a su contrincante caída. Konami roció la cara de Hina con pintura negra y luego tomó una foto para guardarla como trofeo.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM IN KORAKUEN 2026 FEB.», 28.02.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,601 Espectadores

1. 5 vs. 4 Handicap Match: Natsuko Tora, Ruaka, Rina y Azusa Inaba vencieron a Natsupoi, Saori Anou, Yuna Mizumori, Aya Sakura y Sayaka Kurara (10:49) con un Death Valley Bomb de Tora sobre Kurara.

2. 3 Way Battle: Maki Itoh y Kikyo Furusawa vencieron a Maika y Xena und Tomoka Inaba y Kiyoka Kotatsu (8:13) con la Itoh Clutch de Itoh sobre Kotatsu.

3. Saki Kashima, Rina Yamashita y Itsuki Aoki vencieron a Waka Tsukiyama, Rian y Anne Kanaya (6:53) cuando Kashima colocó espaldas planas a Kanaya tras un Backdrop Suplex de Yamashita -> Frog Splash de Aoki.

4. India Sioux , Kira y Tabata vencieron a Ami Sohrei, Lady C y Ranna Yagami (10:36) con un 450° Splash de Kira sobre Lady C.

5. Special Tag Match: Sareee y Takumi Iroha vencieron a Hazuki y Fuwa-chan (12:21) con un Diving Footstomp de Sareee sobre Fuwa.

6. Hanan, Saya Iida, Momo Kohgo y Yuria Hime vencieron a Starlight Kid, AZM, Mei Seira y Miyu Amasaki (8:50) con un Lariat de Iida sobre Amasaki.

7. Future of Stardom Title: HANAKO (c) venció a Akira Kurogane (14:51) con un JP Coaster defendiendo el título.

8. Wonder of Stardom Title: Konami (c) venció a Hina (18:38) con la Final Lancer Konami defendiendo el título.