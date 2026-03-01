Stardom: Resultados Nighter in Korakuen 2026 Feb – Hina reta a Konami

por

Stardom regresó al Korakuen Hall con el evento “Nighter in Korakuen 2026 Feb” en donde se expuso un campeonato.

► “Nighter in Korakuen 2026 Feb”

Acompañada por Hanan, Fuwa-chan celebró su primera victoria en su sexto combate desde su debut. La novata formó equipo con Hazuki para enfrentarse a Aya Sakura y Anne Kanaya. Fuwa-chan aplicó un Shiny Wizard a Kanaya para asegurar su primer pinfall.

Imagen

Yuna Mizumori y Momo Kohgo se enfrentaron por el Campeonato High Speed. en lo que fue la segunda defensa del título, tras haber vencido a Yuuki Mashiro en enero. Momo Kohgo iretó por cuarta vez el campeonato, tras haber desafiado sin éxito a AZM, Saki Kashima y Mei Seira. Kohgo luchó con todas sus fuerzas, buscando ganar el primer campeonato de su carrera. Sin embargo, Mizumori se alzó con la victoria.

Imagen

El combate principal vio a los miembros de HATE (Azusa Inaba, Fukigen Death, Konami, Natsuko Tora, Rina y Ruaka)  en una lucha por equipos de 6 contra 6 contra el combinado de Cosmic Angels (Saori Anou y Sayaka Kurara), God’s Eye (Hina y Syuri) y STARS (Hanan y Yuria Hime). En la definición Hina logró vencer a Konami, lo que la animó para lanzar su reto formal.

Imagen

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM NIGHTER IN KORAKUEN 2026 FEB.», 13.02.2026
Tokyo Korakuen Hall
1,138 Espectadores

1. Hazuki y Fuwa-chan vencieron a Aya Sakura y Anne Kanaya (12:59) con la Shining Wizard de Fuwa sobre Kanaya.
2. Natsupoi venció a Rian (11:57) con un Fairing Ring.
3. Tomoka Inaba y Ranna Yagami vencieron a Maki Itoh y Kikyo Furusawa (7:41) con un Beet Buster de Yagami sobre Furusawa
4. Maika y Xena vencieron a India Sioux y Tabata (5:35) con un Michinoku Driver II de Maika sobre Tabata.
5. Starlight Kid, AZM, Mei Seira y Miyu Amasaki vencieron a Ami Sohrei, Lady C, Kiyoka Kotatsu y Nanami Hatano (8:04) con la Tensei de Amasaki sobre Lady C.
6. Itsuki Aoki y Akira Kurogane vencieron a HANAKO y Waka Tsukiyama (9:40) con la Rasha Hasami de Aoki sobre Tsukiyama.
7. High Speed Title: Yuna Mizumori (c) venció a Momo Kohgo (12:52) con la Supergirl (2nd defense) defendiendo el título.
8. Syuri, Saori Anou, Hina, Hanan, Yuria Hime y Sayaka Kurara vencieron a Natsuko Tora, Konami, Ruaka, Rina, Fukigen Death★ y Azusa Inaba (15:04) con un Mad Splash de Hina sobre Konami.

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos