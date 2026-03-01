Stardom: Resultados Nighter in Korakuen 2026 Feb – Hina reta a Konami

Stardom regresó al Korakuen Hall con el evento “Nighter in Korakuen 2026 Feb” en donde se expuso un campeonato.

► “Nighter in Korakuen 2026 Feb”

Acompañada por Hanan, Fuwa-chan celebró su primera victoria en su sexto combate desde su debut. La novata formó equipo con Hazuki para enfrentarse a Aya Sakura y Anne Kanaya. Fuwa-chan aplicó un Shiny Wizard a Kanaya para asegurar su primer pinfall.

Yuna Mizumori y Momo Kohgo se enfrentaron por el Campeonato High Speed. en lo que fue la segunda defensa del título, tras haber vencido a Yuuki Mashiro en enero. Momo Kohgo iretó por cuarta vez el campeonato, tras haber desafiado sin éxito a AZM, Saki Kashima y Mei Seira. Kohgo luchó con todas sus fuerzas, buscando ganar el primer campeonato de su carrera. Sin embargo, Mizumori se alzó con la victoria.

El combate principal vio a los miembros de HATE (Azusa Inaba, Fukigen Death, Konami, Natsuko Tora, Rina y Ruaka) en una lucha por equipos de 6 contra 6 contra el combinado de Cosmic Angels (Saori Anou y Sayaka Kurara), God’s Eye (Hina y Syuri) y STARS (Hanan y Yuria Hime). En la definición Hina logró vencer a Konami, lo que la animó para lanzar su reto formal.

Los resultados completos son:

Stardom «STARDOM NIGHTER IN KORAKUEN 2026 FEB.», 13.02.2026

Tokyo Korakuen Hall

1,138 Espectadores

1. Hazuki y Fuwa-chan vencieron a Aya Sakura y Anne Kanaya (12:59) con la Shining Wizard de Fuwa sobre Kanaya.

2. Natsupoi venció a Rian (11:57) con un Fairing Ring.

3. Tomoka Inaba y Ranna Yagami vencieron a Maki Itoh y Kikyo Furusawa (7:41) con un Beet Buster de Yagami sobre Furusawa

4. Maika y Xena vencieron a India Sioux y Tabata (5:35) con un Michinoku Driver II de Maika sobre Tabata.

5. Starlight Kid, AZM, Mei Seira y Miyu Amasaki vencieron a Ami Sohrei, Lady C, Kiyoka Kotatsu y Nanami Hatano (8:04) con la Tensei de Amasaki sobre Lady C.

6. Itsuki Aoki y Akira Kurogane vencieron a HANAKO y Waka Tsukiyama (9:40) con la Rasha Hasami de Aoki sobre Tsukiyama.

7. High Speed Title: Yuna Mizumori (c) venció a Momo Kohgo (12:52) con la Supergirl (2nd defense) defendiendo el título.

8. Syuri, Saori Anou, Hina, Hanan, Yuria Hime y Sayaka Kurara vencieron a Natsuko Tora, Konami, Ruaka, Rina, Fukigen Death★ y Azusa Inaba (15:04) con un Mad Splash de Hina sobre Konami.